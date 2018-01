“Pose”, la nueva serie de Ryan Murphy, cuenta con el mayor elenco trans en la historia - Indice Político

CIUDAD DE MÉXICO, 11 de enero (AlmomentoMX).- Ryan Murphy es un productor y creador de series que han conquistado a la comunidad LGBT por sus temáticas diversas, y también, por integrarlas de forma natural en sus contenidos como por ejemplo American Horror Story, Scream Queens, Glee, The New Normal y Nip/Tuck. Ahora con Pose no es la excepción.

La serie se podrá ver por el canal de paga FX en México y se ubica en los años ochenta en Nueva York, los años donde comenzaron aquellos bailes que fueron refugio para la comunidad LGBT, retratados en el documental ‘Paris is burning‘, época en la que nació el fenómeno del voguing con sus competiciones (llamadas “balls”) y proliferaron las casas de drags.

Casi 50 actores trans aparecerán en escena…

Para Murphy esta serie sirvió de catarsis para poder contar cómo fue que vivió su salida del clóset ante su familia:

“En una escena, un padre de familia descubre que su hijo es gay y lo golpea salvajemente con su cinturón hasta hacerlo sangrar. Eso me pasó a mí, así fue mi experiencia de salir del clóset con mi padre” comentó el creativo.

Ahora Murphy ve su vida en perspectiva, después de haberse casado con David Miller y criar una niña juntos:

“No puedo creer mi vida, y no puedo creer que eso me ha llevado a cambiar radicalmente, si tu me preguntaras si me hubieran permitido casarme y tener una hija, no te lo hubiera creído. Yo sobreviví y por eso invito a crear estos personajes, que ayuden a otras personas que viven esos conflictos y ser parte de su vida, para que no se sientan excluidos, este show es para los que buscan crear oportunidades y son auténticos…” expresó Murphy en la presentación de la serie.

Murphy, espera que muchos se identifiquen con las historias de superación de “Pose”

MJ Rodríguez, Indya Moore, Dominique Jackson, Hailie Sahar, y Angelica Ross son las protagonistas, acompañadas por Ryan Jamaal Swain, Billy Porter y Dyllon Burnsid en algunos personajes secundarios, convirtiéndose en el elenco trans, representando a personajes trans donde Murphy expresó que es fundamental para la veracidad y autenticidad de la serie. Ellas estarán arropadas por actores habituales en las franquicias de Murphy como Evan Peters, Kate Mara, James Van Der Beek y Tatiana Maslany.

MJ Rodríguez interpretará a Bianca, una estrella de cine y teatro; Indya Moore será Ángel; Dominique Jackson como la modelo Elektra; Hailie Sahar será Luhu; y Angelica Ross como Candy.

Evan Peters (American Horror Story, X-Men), Tatiana Maslany (Orphan Black, Stronger) Kate Mara (House of Cards, The Martian) y James Van Der Beek (Dawson’s Creek, CSI Cyber).

Pose se convierte en la serie con mayor número de actores y directores transexuales en el equipo gracias a la colaboración con Half Initiative, fundación creada por el propio Murphy para incluir a las minorías en la industria audiovisual. El piloto, dirigido por el propio Ryan, ya se está grabando en Nueva York.

Con más de 50 personajes del colectivo LGTB, será la serie con más personajes trans en la historia de la televisión americana. Murphy se mostró orgulloso por este récord y se lo agradece a FX por su apuesta.

La primera temporada de “Pose” constará de ocho episodios que FX espera emitir en la temporada de verano de 2018. Murphy tiene además varios proyectos para 2018 como las nuevas temporadas de AHS, American Crime Story: Versace, Feud y, el estreno inminente de 911.

El ejemplo de vida relatado por Murphy debe de ser un ejemplo para cada uno de nosotros, recordando que la aceptación y salida del clóset debe de ser nuestra principal lucha para ser auténticos y libres.

