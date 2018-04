¿Quién teme a López Obrador? - Indice Político

Lilia Arellano.

Ciudad de México, 27 de abril de 2018.- ¿Deben tenerle miedo a López Obrador? La respuesta sin duda es: sí. Sobre todo, quienes difunden esa campaña bajo la consideración de ser los ciudadanos quienes hagamos nuestro ese sentir y nada más equivocado. Más de 120 millones de mexicanos jamás hemos tocado fondos públicos, no nos hemos enriquecido con ellos; tampoco firmado contratos en los cuales sean otros quienes paguen los compromisos y los firmantes se apropien de las ganancias; menos hemos dispuesto de los fondos de pensiones de compañeros trabajadores; carecemos de mansiones, yates, cuentas en el extranjero y, al estar impedidos muchos de nosotros de ver concluidos los estudios de los hijos o de los nietos en este suelo, por supuesto no se han ido a cultivarse al extranjero; tampoco hemos provocado matanzas, ni cavamos fosas, ni nos hacemos tontos ante el dolor y las tragedias familiares y nunca decidimos apoyar abiertamente a toda clase de delincuentes, inclusive los electorales.

¿Deben tenerle miedo a López Obrador? Si. Y son todos aquellos de muy, pero muy flaca memoria. Si solamente tocamos uno de los temas de los spots en su contra, el referente a las manifestaciones en instalaciones petroleras en Tabaco, habríamos de preguntarnos si no significaron la única protesta por lo que se veía venir, por esa entrega petrolera con la cual se ahondará la crisis económica en los próximos años. Hubo entonces y después los mensajes suficientes de alerta y, por desgracia, no reaccionamos, no nos unimos a ellos para dejar claramente establecida la negativa a cualquier regresión con la cual se liquidara el patrimonio nacional.

¿Deben tenerle miedo a López Obrador? Sí. Seguramente tendrán que pagar sueldos muchos más altos las grandes acaparadoras de granos, de cultivos, los precios de garantía merman sus utilidades y, si se apoya directamente a los campesinos, seguramente hasta los grandes monopolios de harinas vivirán consecuencias. El miedo puede traspasar fronteras al momento en el cual quienes cuentan con tierras productivas tengan la posibilidad de permanecer junto a sus familias y sostenerlas dignamente, acciones de freno para la migración pero también para dejarlos sin la fuerza joven de trabajo de miles de mexicanos.

¿Deben tenerle miedo a López Obrador? Sí. Los dirigentes de los partidos políticos quienes se han enriquecido “administrando” las prerrogativas, y tras contar con el ejemplo del tabasqueño de poder hacer campañas con mucho menos dinero del oficialmente asignado, viajando en transportes públicos y privados utilizados por mexicanos trabajadores e impulsores del crecimiento de sus comercios y empresas.

¿Deben tenerle miedo a López Obrador? Sí, aquellos cuyas investigaciones lleven a sus personas ante el Ministerio Público si defraudaron, si se coludieron con las mafias, si sus actuaciones estuvieron fuera de la ley.

¿Deben tenerle miedo a López Obrador? Sí, los curuleros cuyos gastos los hacen legisladores de un primer mundo inexistente en México, pero también con ingresos no vistos por sus homólogos de todo el planeta aún si se tiene una paridad muy baja en relación con sus monedas y, si a ello se le agrega tendrán mucho trabajo, es demasiado lo pendiente por hacer para lograr salir del bache.

¿Deben tenerle miedo a López Obrador? Sí, quienes no logran aceptar debido a su desconocimiento sobre la historia y los cambios realizados a través del tiempo, se llegó al momento de una cuarta transformación, no simplemente de una alternancia o del clásico quítate tu porque sigo yo. La primera llegó con la independencia; la segunda con la Revolución; la tercera con la Reforma; y es ahora, con todo ese pasado y lo todavía rescatable, que urge una cuarta.

¿Deben temerle a López Obrador? Sí. Todos aquellos acelerados por entregar los bienes de la Nación, seguirlos rematando, cometiendo fraudes con los cuales han ensuciado a todas las instituciones de éste país y, obviamente, los ligados con una terminal aérea generadora, casualmente, de altísimos impuestos cuyo destino está, en parte -la otra va para la bolsa del reparto entre mandatarios- en las arcas del Estado de México. Su ubicación así lo registra.

Puede ser comencemos a ver ¿quién debe temerle a López Obrador? Argumentan podemos estar peor y para la inmensa mayoría eso ya no es posible y la cantaleta venezolana ya fastidia, ¿no cree usted?

NI PARA QUE MOVERLE

Tras participar en la 26 reunión de consejeros regionales de Citibanamex, Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de la coalición “Juntos Haremos Historia”, sentenció: “Este arroz ya se coció”. De ahí no es extraño que el régimen del presidente Enrique Peña Nieto se apresure a concluir la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), aunque los representantes de Donald Trump pongan nuevas condiciones, como fijar en 40% contenido regional y que se paguen altos salarios; y se meta todo el acelerador para consolidar los negocios derivados de las reformas estructurales, por ejemplo en el sector energético, donde la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) alista la licitación y convocatoria para llevar a cabo siete procesos de farmout o asociación de privados con Pemex en siete bloques que agrupan 26 campos petroleros, los cuales le fueron asignados en la Ronda Cero.

Alrededor de 800 consejeros de Citibanamex (subsidiaria de Citicorp Holdings, la mayor empresa de servicios financieros del mundo con sede en Nueva York), el segundo mayor banco de México, y directores de los 20 mayores fondos de inversión del orbe, quienes manejan recursos por el equivalente a nueve veces el valor de la economía mexicana, recibieron por separado y en privado a los candidatos a la Presidencia de la República para escuchar sus propuestas. El primero en llegar al Hotel Presidente Intercontinental fue Ricardo Anaya, de “Por México al Frente”, después tocó el turno a Andrés Manuel López Obrador, quien se presentó acompañado de Alfonso Romo, a quien ha designado como su futuro Jefe de Gabinete. Posteriormente, arribó José Antonio Meade, acompañado de su esposa Juana Cuevas.

Tras la participación de los contendientes a la Presidencia de la República, los consejeros de Citibanamex escucharon al gobernador del Banco de México (Banxico), Alejandro Díaz de León, y al secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio González Anaya. En la reunión clausura se esperaba la participación del presidente Enrique Peña Nieto, así como la directora general de Citi Latinoamérica, Jane Fraser, y el director general de Citibanamex, Ernesto Torres Cantú.

Un día antes estuvo con los 800 empresarios que integran los consejos regionales de Banamex, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello. Los hombres de negocios plantearon a la autoridad electoral sus “preocupaciones” acerca de la posibilidad de que un candidato presidencial decline su postulación y se sume a otro abanderado, así como la capacidad de la autoridad electoral de dar a conocer el resultado de la votación la noche del primero de julio. Córdova les garantizó que “a las 11 de la noche del primero de julio el INE hará público el conteo rápido, sea cual sea el resultado, incluso si se cruzan los rangos y no se pueda definir un ganador”.

Ante los cuestionamientos sobre las posibilidades legales de declinación o conjunción de alguna de las alternativas (en competencia), Córdova Vianello subrayó que la ley electoral prevé la posibilidad de desistimiento de una candidatura, pero el tiempo para las coaliciones o fusiones ya pasó. Explicó a los reporteros: “si en el tiempo que viene un candidato independiente o candidata declina, y esto ocurre antes del 6 de mayo, cuando arranca la impresión de las papeletas, eventualmente su postulación no aparecerá en las boletas”. Y agregó: “si alguno de los candidatos decide renunciar o declinar, eso no significa que los votos emitidos por esa opción se transfieran a otra. Las coaliciones y partidos tienen oportunidad de presentar sustituciones, siempre que el caso de renuncia ocurra antes de 30 días de la jornada electoral”. De darse ese caso, precisó, “se trata de un acto político, no jurídico”.

EU FRENA EL TLCAN

Mientras el aprendiz de canciller, Luis Videgaray, asegura “creo que estamos razonablemente cerca (de concluir la renegociación del TLCAN). Ciertamente esta ha sido una semana muy buena”, durante los últimos tres días –de martes a jueves- el representante comercial de la Casa Blanca, Roberth Lighthizer, hizo peticiones adicionales en ese proceso, al tiempo de mantener su amenaza de aplicar aranceles a las importaciones de acero y aluminio de México y Canadá a partir del próximo martes.

De acuerdo con fuentes que consultó el diario canadiense The Globe and Mail, el gobierno estadounidense, en las reuniones que sostuvo Lighthizer con Chrystia Freeland, ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, e Idelfonso Guajardo, secretario de Economía de México, elevó de 30 a 40% el valor de los insumos, partes y componentes de un auto que sólo podrán fabricarse en zonas de América del Norte donde se paguen salarios en un rango de al menos entre 15 y 17 dólares por hora en promedio para gozar de las ventajas arancelarias, un requisito que no cumple México.

La administración de Donald Trump, presidente de EU, quiere que el porcentaje de contenido regional para la producción de automóviles (con el cual no se pagan aranceles) se eleve del actual 62.5% a un intervalo de entre 75 y 85 por ciento, con una “serie de nuevas reglas adicionales añadidas”. Y todavía más: Lighthizer propuso se especifiquen porcentajes de qué partes de un automóvil deben venir de América del Norte para igualmente quedar libres de aranceles, con el objetivo de garantizar un cierto nivel de valor de “alto trabajo”, como la fabricación de transmisiones, en la zona del TLCAN. Otra de sus exigencias consiste en que 70% de todo el acero, el vidrio y el aluminio en autos provenga de América del Norte.

El representante comercial de la Casa Blanca se ha mantenido firme en sus demandas referentes a restringir las compras gubernamentales, desechar el proceso de solución de disputas de Estado-Estado, incluir una “cláusula de extinción” y desmantelar el “sistema proteccionista” de lácteos y aves de corral de Canadá, según diario canadiense. De ahí que Idelfonso Guajardo considere que “aún quedan demasiados asuntos por resolver” en la renegociación del TLCAN, no obstante que se han realizado siete rondas con la participación activa de empresarios y cientos de funcionarios púbicos.

La renegociación se encuentra ahora en una octava ronda informal permanente de negociaciones y no se ha trazado oficialmente una fecha de conclusión. Los equipos negociadores de México, Estados Unidos y Canadá acordaron este viernes extender hasta mayo las pláticas con una próxima reunión a nivel ministerial planeada para el día 7 de ese mes. Guajardo -quien dijo a los reporteros que estaba dispuesto a permanecer en Washington todo el tiempo que sea necesario- y Freeland indicaron los grupos técnicos continuarán trabajando en Washington y destacaron la posibilidad de que en las próximas horas pueda anunciarse la conclusión de varios capítulos como servicios financieros y barreras técnicas al comercio.

ACELERAN REPARTO ENERGÉTICO

Durante la 25 sesión extraordinaria del órgano de gobierno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) se aprobaron las bases de licitación y convocatoria –que se publica hoy en el DOF- para llevar a cabo siete procesos de farmout o asociaciones de privados con Petróleos Mexicanos (Pemex) para exploración y extracción petrolera en agrupaciones de asignaciones o clústeres de campos terrestres del sureste del país. Posteriormente, Pemex solicitó la migración a contratos y luego decidió que había que agruparlos y buscar socios para su ejecución.

Pemex agrupó 26 asignaciones de exploración y producción ubicados en Tabasco, Veracruz y Chiapas para convertirlas en siete clústeres donde buscarán socios para firmar contratos de licencia en octubre. Suman una superficie de 4,580 kilómetros cuadrados en los bloques denominados: Artesa, Bedel Gasífero, Juspí Teotleco, Giraldas-Sunapa, Cinco Presidentes, Bacal-Nelash y Lacamango.

Se aprobó llevar a cabo la licitación en ocho etapas que incluyen inscripciones, precalificaciones, pagos de derechos y agrupación de licitantes. El acto de presentación de propuestas será el 31 de octubre de este año. Pemex tendrá 45% de los contratos y en la licitación podrán participar empresas en los individual o en consorcio, por lo que los privados fungirán como operadores, ya sea con 55% de la participación, en caso de que sea una empresa en lo individual, o con al menos 30% de participación si es un operador que participa agrupado con otros socios.

La dirección jurídica de Pemex precisó que el plan de negocios de la ex paraestatal contempló la agrupación de 64 asignaciones terrestres en total (por lo que todavía faltan 38 por agruparse), seis en aguas someras y 86 en Burgos y Veracruz de no convencionales. Éstas serán agrupadas en distintos clústeres que buscarán convertir en farmout (asociación de privados con Pemex) para elegir socios durante 2018.

Este año, las licitaciones por venir incluyen también la Ronda 3.2: el proceso de licitación para 37 contratos de licencia en bloques terrestres, el cual cuenta con dos empresas que han iniciado el proceso de precalificación: la mexicana Jaguar y la española Tecpetrol. La apertura de propuestas está prevista para el 25 de julio, después de las elecciones presidenciales; y la Ronda 3.3: conformada por nueve contratos de licencia en campos terrestres no convencionales o shale, cuyo proceso de licitación aún no cuenta con empresas inscritas para precalifica. La apertura de propuestas será el 5 de septiembre.

GANA PEMEX, PIERDE CFE

Pemex logró en el primer trimestre de este año romper la racha de pérdidas y registrar un rendimiento neto positivo de 113.3 mil millones de pesos, a pesar de que la producción de crudo y petrolíferos cayó. De acuerdo a lo reportado a la Bolsa Mexicana de Valores, ese rendimiento es 29 por ciento mayor al registrado en el mismo periodo de 2017, cuando fue de 87 mil 935 millones de pesos. La empresa del Estado cerró el año pasado con una pérdida neta de 33 mil 354 millones de pesos.

Por la apreciación del peso frente al dólar, Pemex logró una mayor utilidad en el primer trimestre del año. En diciembre de 2017, el tipo de cambio estaba en 19.78 por dólar, comparado con los 18.34 al cierre del primer trimestre de 2018. Sin embargo, la producción disminuyó: de enero a marzo se redujo 6.3 por ciento, a 1.8 millones de barriles diarios de crudo, es decir, 128 mil barriles diarios menos que en el mismo periodo del año pasado. La producción de gas también se cayó 10 por ciento en ese periodo, pues promedió 4 mil 782 millones de pies cúbicos diarios. Las refinerías mexicanas también procesaron 37 por ciento menos crudo de enero a marzo de este año, pues registraron 598.4 mil barriles diarios.

En tanto, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), quien tiene 42 millones de clientes y prácticamente es la única proveedora de electricidad en el país, registró una pérdida neta de 11 mil 405.5 millones de pesos en el primer trimestre año, cuando en el mismo periodo de 2017 registró utilidades por 6 mil 764.5 millones de pesos, de acuerdo con el reporte entregado el viernes a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). La utilidad operativa de la CFE fue negativa en 21 mil 233.7 millones de pesos, cifra 295.1 por ciento superior a la registrada en el mismo periodo de 2017. En cuanto a los ingresos, registró una caída de 5.5 por ciento, al obtener 93 mil 114.7 millones de pesos.

DE LOS PASILLOS

“El Bronco” confesó haber contraído tres veces matrimonio, esas uniones son de carácter personal, pero obligarían, si alguna posibilidad tuviera de seguir en la contienda, a preguntarle: ¿aguantará seis años en Los Pinos con una misma primera dama o nos recetaría la cuarta y la quinta?…

Dice el refrán: “hay que ser marrano, pero no tan trompudo”. Y pude aplicarse a un texto servidor empeñado en recordarle al gobierno le falta para fortalecer la guerra sucia contra AMLO, unir a empresarios, sindicatos y gobierno, fórmula usada con éxito en las pasadas contiendas comiciales señaladas por el gran fraude electoral llevado a cabo…

Aseguran en la fiscalía de Quintana Roo “hay indicios de participación de la delincuencia organizada en el crimen de los cinco aparecidos en bolsas dentro de un auto”. Eso si sorprende por ser una deducción producto de grandes investigaciones, de búsquedas profundas de la verdad, aunque de ella sólo hay una por anunciar: la renuncia de quien las encabezaba… Dado lo duro y tupido de los fracasos del gobierno del cambio, tuvieron que llevar a las primeras planas a la señora madre del exgobernador Roberto Borge, seguirá el padre, el compadre, el tío y mientras tanto don Juan Pablo Guillermo Molina y Eliezer Villanueva, enriquecidos más allá de cualquier tope, disfrutando y no lo va usted a creer pero planean retornar, porque de regresar…¡ni madres!

Expertos en transparencia, como Alejandro González, representante de la sociedad civil en la Alianza para el Gobierno Abierto, y Renata Terrazas, coordinadora de Transparencia y Rendición de Cuentas de Fundar, advirtieron que los nombramientos de Carlos Alberto Bonnin y Blanca Lilia Ibarra como nuevos comisionados del INAI se suman al daño que ha tenido la institución en su credibilidad, debido a las sospechas de su falta de autonomía y las acusaciones de que estarían vinculados al PRI…

