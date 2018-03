Recomiendan a inversionistas refugiarse en el dólar - Indice Político

Por EDGAR GONZALEZ MARTINEZ

Crece incertidumbre por la elección presidencial

Ante la cada vez mayor posibilidad de que este año no se concluya la renegociación del TLCAN, y la incertidumbre que está generando entre los inversionistas la elección presidencial en México, la Casa de Bolsa Intercam está recomendando a sus clientes “tener hasta el 30% en dólares a través de algún instrumento de cobertura, así como de participar poco a poco en los mercados de valores”.

Los analistas financieros señalan su decepción ante el poco avance en las negociaciones del TLCAN: “Si bien lograron cerrarse 3 nuevos capítulos (Buenas prácticas regulatorias, Transparencia y Medidas Sanitarias y Fitosanitarias) y hay avances importantes en los capítulos de Energía y Telecomunicaciones, en los temas medulares no lograron avances. No se discutió el tema de normas de origen (a falta del líder negociador norteamericano) y tampoco se discutió sobre la “cláusula sunset”; tampoco no se lograron acuerdos en agricultura y mecanismos de resolución de controversias. Se decidió extender las discusiones técnicas durante cinco semanas en una negociación inter-sesional‟ antes de iniciar la octava ronda”.

En este contexto, consideramos que sigue siendo poco probable ver un tratado firmado en 2018. Ups.

Analiza la realidad del régimen de Subcontratación en México

Será mañana martes cuando Raúl Beyruti Sánchez, presidente de GINgroup, intervenga en el foro para “Fomentar el Empleo Digno y suficiente: Subcontratación Mediante la Administración Integral del Capital Humano”, en el que se expondrá la realidad del régimen de Subcontratación en México, su importancia en el desarrollo económico del país y las alternativas legislativas para optimizarlo.

Y es que el desarrollo económico del país ha requerido diversos esquemas laborales, como la subcontratación, pero es necesario dotar de bases sólidas al marco legal para garantizar la protección de los derechos de los trabajadores e impedir la evasión fiscal y la simulación de actividades.

El foro, a realizarse en la Cámara de Diputados, contará con participantes como Francisco Martínez Neri, Coordinador de la bancada del PRD en la Cámara Baja; Raúl Beyruti Sánchez, presidente de GINgroup, los expertos en cuestiones laborales, Agustín Celorio Vela, Raúl Navarrete y Jaime Flores Sandoval, además del diputado del PRD Julio Saldaña, entre otros.

Llegó a Monterrey el Summit “Alestra NOW 2018”

Monterrey, N.L – Muy concurrida la cuarta parada de la gira del Summit “Alestra NOW 2018”, el evento de tecnología para empresas y gobierno más importante del país. Ante unos 1,600 cientos empresarios regiomontanos, Ricardo Hinojosa, Director Ejecutivo Empresarial Alestra, subrayó: “Alestra NOW” es el único Summit Empresarial mexicano que ofrece a sus asistentes la oportunidad de conocer y experimentar en vivo 40 de sus soluciones tecnológicas, las cuales habilitan la transformación digital de las organizaciones”.

Por otro lado, este año Axtel incorporó a su Summit Empresarial el primer festival de Innovación Corporativa en Latinoamérica, bajo el nombre de “INSPIRA”, en el que expuso modelos de innovación utilizados para habilitar y acelerar la transformación digital en las empresas. Este festival se centra en tres ejes temáticos: la Creatividad y Cultura de Innovación, el Emprendimiento Empresarial así como las Tecnologías Emergentes, los cuales fueron expuestos a través de ocho estaciones interactivas. Además, contó con espacios personalizados para charlar con clientes y prospectos sobre Innovación Corporativa, que abarcan temas de estrategia de innovación, cultura de innovación y Foresight (megatendencias).

En Hidalgo construirán en 1 año la planta cervecera más grande del mundo

La nueva planta cervecera de Grupo Modelo, en Apan, Hidalgo, se construirá en un año, un tiempo record para este tipo de edificaciones. Y no es para menos el reto, estamos hablando de la planta más grande del mundo en construcción. Los equipos de Mauricio Leyva, Director General de AB Inveb y Omar Fayad, Gobernador de Hidalgo, ya se dieron a la tarea de que los 14,000 millones de pesos de inversión entren en ejecución. Las cosas marchan por buen camino. Por un lado, hace apenas unos días cerca de 160 empresarios hidalguenses se apuntaron para ser proveedores en la etapa de construcción y operación.

Por otro, comentan que en unos días iniciarán los procesos de reclutamiento del personal que trabajará en la planta. Hablamos de 1,200 trabajadores que tendrán que pasar por un proceso de selección y capacitación de varios meses, para estar en condiciones de operar esta nueva planta que será la más avanzada en su tipo. Buenas noticias para este proyecto que apenas hace 3 meses se diera a conocer en la Residencia Oficial de los Pinos y que ha dado cosas muy positivas de que hablar.

COFEPRIS organiza simposio sobre ciencias regulatorias

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) a través de su Centro de Excelencia, en coordinación con el Colegio Nacional de Químicos Farmacéuticos Biólogos de México A.C., organizan el Simposio en Ciencias Regulatorias, Contribución a la Mejora del Sistema de Salud en México, los días jueves 22 y viernes 23 marzo en la Ciudad de México.Los objetivos de este encuentro son: reducir la brecha del conocimiento entre la práctica regulatoria, la ciencia y la industria; fortalecer el sistema regulatorio, con la finalidad de garantizar la calidad, seguridad y eficacia de todos los productos y tecnologías de la salud; y el impulso de Buenas Prácticas de Regulación (BPR).Se busca desarrollar un Plan Nacional en Ciencias Regulatorias con todas las partes interesadas en la Salud Pública en México; discutir cuestiones y preocupaciones relacionadas con el acceso, prevención y calidad de los servicios. Se abordarán temas relacionados con la ciencia regulatoria y las oportunidades de su aplicación en México; objetivos, estrategias y líneas de acción en el Plan Sectorial de Salud; retos del sistema de salud en México; Impacto de la economía en la política de Salud y uso racional de medicamentos.

loscapitales@yahoo.com.mx

www.agendadeinversiones.com.mx

Comentarios

Comentarios