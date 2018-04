Revelan carta que Barbara Bush envió a “Marge Simpson” - Indice Político

Your Rating

CIUDAD DE MÉXICO, 18 de abril (AlMomentoMX).— El productor Al Jean dio a conocer, a través de su cuenta de Twitter, una carta que escribió Barbara Bush, quien falleció el martes a los 92 años, a los personajes de Los Simpson.

En la década de 1990, Barbara Bush dio una entrevista a la revista People en la que expresó que Los Simpson era la serie de televisión más estúpida. En ese momento, creció la polémica por lo que Marge, uno de los personajes, escribió una carta en la que expresó su postura y defendió a su familia.

En la misiva, Marge le decía que estaba profundamente herida por las críticas hacia sus hijos y esposo, puesto que no son una familia perfecta y tal vez son extraños, pero al final son personas.

“Intento enseñar a mis hijos Bart, Lisa e incluso a la pequeña Maggie que siempre le den a alguien el beneficio de la duda y que no hablen mal de ellos, incluso aunque sean ricos. Cuesta que entiendan este consejo cuando la Primera Dama del país no solo nos llama tontos, sino “la cosa más tonta” que ha visto nunca”, escribió la esposa de Homero Simpson.

Nadie sabía la reacción de Barbara Bush ante la respuesta de Marge en 1990, pero tras su muerte, el showrunner de Los Simpson dio a conocer la respuesta que dio la ex primera dama a los personajes, quien más allá de causar una molestia, le agradeció por escribirle y se disculpó.

