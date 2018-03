Se enfila AMLO tras rescate patrimonial - Indice Político

Lilia Arellano.

• Se enfila AMLO tras rescate patrimonial

• Revisarán contrato por contrato asignados a privados

• Promete el tabasqueño: “adiós” a alzas y gasolinazos

• “Justicia y no venganza”, para transformar la Nación

• Alto a entregar las costas de Yucatán y Quintana Roo

• Fitch Ratings: darán giros a política macroeconómica

• Q. Roo, seguridad pendiente; mantienen precauciones

• Toluca: pluris del PRI causan jaloneos por impunidad

Ciudad de México, 19 de marzo de 2018.- Después de la elección del primero de Julio próximo, habrá un giro de 180 grados en el rumbo político, económico y social de México. Para empezar, Andrés Manuel López Obrador, el candidato puntero, por mucho, en la carrera presidencial, adelantó pedirá al presidente Enrique Peña Nieto detener los contratos sobre energéticos. Es decir, una revisión total a la reforma en la materia aprobada en este sexenio, la cual ha golpeado despiadadamente el bolsillo de todos los mexicanos. El político tabasqueño sostuvo abordará el 2 de julio con el actual inquilino de Los Pinos el tema de las licitaciones y entrega de los contratos petroleros y del sector energético a empresas privadas. Le solicitará los suspenda.

Al conmemorarse el 80 aniversario de la expropiación petrolera y frente al monumento al general Lázaro Cárdenas, el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia (Morena, PT y PES) aseguró: “se van a revisar todos los contratos que se han firmado en este tiempo, y uno por uno se van a someter a un análisis para ver si cumplen con los requisitos legales y para que además no sean contratos producto de la corrupción. No queremos contratos como los de Odebrecht”, resaltó.

Esto representará un alto total al despojo de la riqueza energética del país y su traslado a manos privadas, principalmente de compañías trasnacionales cuyo principal negocio es la energía. “Sobre todo, voy a pedirle que ya se detenga la entrega de las costas de Yucatán y de Quintana Roo, que no deben utilizarse para la explotación petrolera, porque se trata de una de las regiones turísticas más importantes del país”.

Después de que el actual inquilino de Los Pinos señalara que el primero de julio se decidirá si se mantiene la reforma energética o se cancela, AMLO precisó en un video difundido en redes sociales: “Reiteró que no caeré en ninguna provocación, aunque venga del presidente Enrique Peña Nieto”. Subrayó que en el marco de la legalidad rescatará el petróleo y la industria eléctrica. “No vamos a cometer ninguna arbitrariedad”, destacó y recordó que el viernes el mexiquense, “contrario a lo que había ofrecido, ya se mete diciendo que en la elección del primero de julio se va a decidir si se mantiene la reforma energética o se cancela. No voy a caer en ninguna provocación”.

“Los recursos naturales del país van a ser para beneficio de los mexicanos. No va haber gasolinazos, eso si se los puedo garantizar, ni van a aumentar la luz o el gas, como ha venido sucediendo en este sexenio. No hay ninguna justificación para que aumenten los precios de los energéticos”, indicó y cuestionó que, aunque México tiene petróleo, se están comprando las gasolinas, “por el negocio que tienen los huachicoleros de arriba. Todo esto se va a terminar. Vamos a cambiar las cosas y no voy a caer en ninguna provocación. No me voy a enojar. Corazón caliente, cabeza fría”, subrayó.

Por su parte, en el Monumento a la Revolución, donde se encuentran los restos de su padre Lázaro Cárdenas del Río, el ex candidato presidencial Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, llamó a revertir la reforma energética, incluso si representa afrontar los procesos legales, económicos y técnicos que ello implica. Puntualizó que echar atrás los cambios a los artículos 25, 27 y 28 constitucional significaría que los hidrocarburos y el servicio público de electricidad vuelvan a considerarse estratégicos y de gestión exclusiva del Estado.

“JUSTICIA, NO VENGANZA”

Luego de la entrega de su solicitud de registro como candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, el domingo anterior, el tabasqueño tendió un mano abierta y franca a sus adversarios y les prometió que no habrá venganzas, represalias, persecución, ni destierro para los actuales integrantes del poder económico y político del país. En el patio central del INE, señaló: se necesita justicia y no venganza para transformar a México, ya que, sostuvo, no odia a nadie y necesita con toda “el alma” lograr el renacimiento económico, social, político y moral de México. Junto a su esposa Beatriz Müller, arropado por los líderes de Morena, PT y PES, y acompañado por su equipo cercano, asumió el compromiso de someterse a la revocación del mandato cada dos años, a través de una consulta ciudadana en la cual se preguntará si quieren que siga en la Presidencia o que renuncie a ella.

En lo dicho por el abanderado de Morena no se visualizan pactos con Peña Nieto o perdones mesiánicos sino el respeto absoluto por las leyes, por las ahora vigentes y las que llegaran reformarse. Es prácticamente imposible ofrecer un plebiscito, el refrendo de la confianza sino se cumple con el castigo a quienes han saqueado las arcas públicas, son receptores de moches y han abusado del poder. Con la legislación actual no es posible juzgar a presidentes en funciones, excepto en el caso de quedar demostrada la traición a la Patria, pero nada se señala en cuanto a ex presidentes y sus colaboradores.

De ahí los temores de los grupos tanto del peñanietismo en el poder, como del calderonato. De ahí se contemplen dos cartas y el mismo grupo empujando tanto a José Antonio Meade como a Margarita Zavala, merecedora ésta última de abierto respaldo de consejeros del INE al aceptar tuvo más de 200 mil firmas falsas y pese a ello hicieron válido su registro como independiente como si lo grave de la mentira, del engaño se basara en cifras y, si nos vamos más atrás nada tranquilos deben estar los ex mandatarios Vicente Fox, Ernesto Zedillo, Carlos Salinas de Gortari y mucho menos sus colaboradores.

CALIFICADORAS TEMEROSAS

Este fin de semana, la calificadora de inversiones Fitch Ratings, una de las más influyentes en los mercados financieros mundiales, adelantó: un triunfo de López Obrador significará modificaciones a la actual política macroeconómica del país, la cual ha servido sólo para contener su potencial de crecimiento económico. Esa firma considera que el principal líder opositor del país -y todo parece indicar próximo presidente de la República- es proclive a una mayor intervención del Estado en la economía y a elevar el gasto público.

Advierten que la elección presidencial de este año y la renegociación con EEUU y Canadá del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) son los dos factores que generan incertidumbre a la economía mexicana. También subrayan “las limitantes de las calificaciones de México”: crecimiento económico moderado -mejor dicho, contenido en 2 por ciento del PIB-; debilidad estructural de las finanzas públicas; penetración crediticia poco profunda, así como debilidad estructural acentuada por una incidente alta violencia relacionada con el narcotráfico y la corrupción.

Para el reconocido lingüista estadounidense, Noam Chomsky, quien se reunió con López Obrador en Sonora, México debe retirarse de la sujeción a la cual está sometido por Estados Unidos con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Es fundamental para el país adoptar políticas económicas parecidas a las naciones del este asiático, como Corea del Sur, quien se ha rehusado a seguir las recomendaciones del FMI, y ahora presumen de un crecimiento superior a quienes tienen las fórmulas neoliberales, explicó. México ocupa la decimoquinta posición en la economía mundial, lo cual representa una oportunidad para buscar caminos independientes de EEUU, basado en su riqueza en recursos naturales y cultura.

QUITA DE ALERTAS, PERO…

Cuando empezaba a respirarse un aire maloliente llegó la bocanada del fresco y se detuvieron las incertidumbres sobre la caída vista y prevista en la actividad turística nacional, como consecuencia de las alertas y recomendaciones emitidas por los gobiernos de Estados Unidos, Canadá y Alemania. Aunque no eliminaron la advertencia a circular con precaución dentro de las ciudades calificadas como peligrosas o evitar transitar por la noche en la zona centro de Cancún. Razones para las prohibiciones no faltan, empezando por el número de crímenes, las ejecuciones, asaltos, etcétera, llevados a cabo durante la primera quincena de este mes en, por ejemplo, Quintana Roo:

Cierra el 15 de marzo con ejecutado en Tulum y la exigencia de empresarios para contar con más elementos policiacos municipales y estatales; día 14, triple ejecución en Cancún; 13, otra fémina ejecutada, queda herida una niña de sólo un año de edad; 12, primer ejecutado en Cozumel, baleado en Cancún; 11, nueve sicarios ejecutan a pescador; 10, cocido a balazos frente a sus familiares en Cancún; 9, población cancunense en alerta ante la ola de asaltos; 8, Tulum, preso de la violencia; ultiman a un sujeto; roban tienda departamental; suman 9 ejecutados en el 2018; 7, dos asesinados y tres mujeres violadas en Playa del Carmen; 6, cuatro ejecutados, dos en Cancún y dos en Tulum; 5, doble ejecución en el interior del hospital Playa Med, otro cuerpo apareció con mensaje en narcomanta; 4, asaltan la discoteca Havana Bar en el lujoso Puerto Cancún, volcaduras y choques en las carreteras; 3, se multiplican alertas por desaparecidos.

Una relación de hechos como la descrita, da por buena cualquier actitud de otros gobiernos sobre los cuidados recomendados a quienes nos visitan. Eso es lo que hay que combatir, no pueden las autoridades permanecer impávidas ante una cruda realidad y menos aún seguir intentando taparla llevando un costal de mentiras al extranjero con tal de logar retiren medidas momentáneamente, porque la Espada de Damocles y las observaciones continúan.

Ha pasado un largo tiempo y aún no concluyen la investigación sobre la explosión de una embarcación propiedad de Barcos del Caribe. Aseguraron autoridades federales contar con información e inclusive tener ya detenidos, sin embargo, no se sabe quién o quiénes son los responsables, tanto intelectuales como materiales. Instalación de arcos detectores de metales en los muelles y la puesta en marcha del C-5 surgen como primeras medidas y, habrá de pensarse positivamente: por algo hay que empezar.

Aunque no puede afirmarse que fierros y tabiques frenen la delincuencia. Los ilícitos son cometidos por seres humanos, hombres y mujeres, y se combaten con los de su misma especie y son éstos últimos quienes carecen de capacitación, equipo, seguros de vida, certezas con las cuales se garantice que, ante la muerte en cumplimiento de sus funciones, sus familias quedarán debidamente protegidas. Inmuebles adecuados y el empleo de elementos dotados de tecnología harán su labor mucho más eficaz, pero lo primero es lo primero y de ello nada se ve.

Se requiere de patrullas y de motocicletas. Inclusive podrían incluirse bicicletas, siempre y cuando los uniformados no tengan que pagar cuotas excesivas a sus superiores para poder contar con estos vehículos. A quienes les entregan patrullas en buen estado se les piden hasta dos mil pesos diarios y ¿de dónde sale esa cantidad y otra más para los patrulleros? Del bolsillo de los detenidos bajo cualquier pretexto. Además, deben entregar un número determinado de multas porque es necesario llevar ingresos formales a las arcas municipales. Y lo mismo pasa con la policía turística y con quienes andan en motocicletas, y así se nulifican todos los esfuerzos. Nada se avanza.

Por cierto, habrá de considerarse como agregado a la póliza de seguros para la policía y como enfermedad laboral el contagio de diversas enfermedades, entre ellas la tuberculosis. Al “soplarle” frente a la cara, en el hueco formado con las manos, cualquier detenido bajo la presunción de consumo de alcohol, el riesgo de contagio es inmenso. La cara de asombro de los visitantes extranjeros cuando son detenidos y se les ordena “sópleme”, lejos de presentarles el medidor de grados de alcohol consumido mostrando la instalación de boquilla nueva y utilizando guantes, no tiene desperdicio. Lo bueno, aseguran, es la quita de alertas, ¿o no?

DE LOS PASILLOS

Que nadie se equivoque, señalan los ambientalistas al asegurar no se encuentran en contra del desarrollo de Quintana Roo, pero exigen se haga con total responsabilidad, haciendo prevalecer el cuidado del medio ambiente, evitando contaminar las aguas, llevando a cabo instalaciones y drenajes adecuados a la zona. Un llamado muy especial lo hacen hacia Fonatur para evitar las ventas fraudulentas en las cuales todo lo permiten y después convierten a quienes cuidan cielo, mar y tierra en los malos de las operaciones. Estas acciones provocan muy mala fama y ni qué decir si se niegan a reparar económicamente los daños provocados tanto en las áreas naturales de Tajamar como a quienes adquirieron los terrenos. Ahora van sobre el resultado de los estudios en donde se encontrarán los inconvenientes de hacer circular embarcaciones en una laguna ya altamente contaminada…

A puerta cerrada en Toluca, con cinturón y tirantes, amarró el PRI a sus plurinominales, a los que le importan, los que requiere para operaren el Congreso, pero también a los que debe otorgarles el fuero para permitir se defiendan de cargos o de plano tengan tiempo para huir. El espectáculo legislativo, puede afirmarse, correrá por cuenta de Enrique Ochoa Reza. La corrupción está debidamente representada por Eruviel Ávila, Carlos Aceves del Olmo, Rubén Moreira e Ismael Hernández Deheras. El regreso al pasado y a la retórica se encuentra en Beatriz Paredes, Dulce María Sauri y Augusto Gómez Villanueva. Representando grupos de poder se ubicarán: Pablo Gamboa, Luis Miranda, Claudia Ruiz Massieu, Miguel Ángel Osorio Chong, Isaías González y Pedro Pablo Treviño. Para presentar el listado hicieron una cita y quienes acudieron ni siquiera sabían a qué iban…

El “Año de Hidalgo” quedó en el pasado. Ahora es el “Año de Carranza porque el de Hidalgo ya no alcanza”… Con esa premisa y el aval de la Suprema Corte de Justicia, la PGR incauta bienes y realiza embargos sin rendir ningún reporte y en muchos casos bajo el argumento, también aprobado por los magistrados de la Corte, de contar con expedientes abiertos para la investigación. Así es como están escamoteando la entrega de las cajas de seguridad incautadas en Cancún. No conformes con los hurtos efectuados a prácticamente todas las bóvedas ya entregadas -los arrendatarios afectados siguen pendientes para presentar las denuncias correspondientes-, ahora pretenden ya de plano quedarse con todo. “Desaparecieron” relojes, anillos, pulseras, aretes, efectivo, medallas, además las amenazas surgieron en todo momento: “acepta o se va a denunciar y ya veremos si recupera su caja”… El gobierno estatal pudo haber respaldado a los usuarios enviando a un abogado o a uno de sus ministerios públicos a constatar las entregas completas, como observadores, ya que una vez abiertas las bóvedas y habiéndose comprobado lo legítimo del contenido, no estorbaban ni la investigación ni realizaban ninguna interferencia con la actuación judicial. Sin embargo, el gobernador aseguró haber ordenado una asesoría que nunca se vio, tan ausente como él…

Las redes sociales dieron cuenta de un César Duarte feliz, bailando, festejando el manto de impunidad que lo cubre… Comprobado quedó fue Margarita Zavala quien también presentó 219 mil firmas falsas, sin embargo, no hubo castigo sino registro. Tan mala es la presentación de una como de cientos de miles y tan falsa y mentirosa la mujer de Calderón como Rodríguez y Ríos. ¿Por qué ella sí y los otros no? Debieron haberles negado el registro a todos. El INE, con los independientes, se lució equivocándose y dictando medidas absurdas porque, al abrirse los partidos a militantes externos no se exigió el registro de apoyo de la militancia partidista para el seleccionado, de haber sido así, Meade nunca hubiera llegado a la candidatura. Si se abrió una puerta para otros ingresos, debieron abrirse todas con otro tipo de requisitos a cumplir; la captura de firmas empezó mal y termina mal y no sólo por el programa autorizado en los teléfonos, sino hasta por la contratación de la empresa creadora del software; revisión, conteo y determinación, dejan incertidumbres sobre el favoritismo ejercido hacia la señora de los rebozos y es que El Amasiato está más vigente que nunca…

Carlos Aguiar Retes, arzobispo primado de México, llamó a los candidatos a la Presidencia de la República a que dejen de denigrarse, terminen los dimes y diretes y se pase a las propuestas. Consideró se debe buscar la manera para que la mayor parte de la ciudadanía participe al emitir un voto “reflexionado, razonado”. Las alternancias políticas, destacó, “son normales en una democracia, eso ya lo hemos vivido, gracias a Dios que fue posible en el año 2000 –olvido mencionar también en el 2012-, y tenemos que acostumbrarnos”. En cuanto a la violencia en el país, resaltó se debe atacar la impunidad, sancionar cuando se cometa un crimen, así como reconstruir el tejido social a través de la familia y la educación…

Un punto el cual causó escozor en la comunidad católica del país, señalado por el arzobispo, fue el relacionado con efectuar auditorías para limpiar las finanzas de parroquias. Anunció la realización de éstas en 467 parroquias de la Arquidiócesis de México para transparentar las finanzas, labor la cual estará a cargo en una primera etapa de la firma de consultoría Ernest & Young, cuyo informe estará listo en julio… Otro punto álgido fue el relacionado con la pederastia y dijo se revisan los protocolos de protección a menores, para combatir el abuso sexual de sacerdotes…

El próximo jueves en el recinto ubicado en Filomeno Mata, domicilio oficial del Club de Periodistas, recibiré el Premio Nacional de Periodismo por segunda ocasión en la última década. Agradezco infinitamente las felicitaciones recibidas durante toda la semana a raíz del anuncio oficial, las cuales se extienden a todo un equipo de compañeros que hacen posible el éxito de Estado de los ESTADOS. Estaremos en esa recepción Claudia Rodríguez, Francisco Rodríguez y Abelardo Martín representando a quienes no se escuchan a través del micrófono, tampoco aparecen en las cámaras ni se citan en los textos, pero sin quienes no sería posible llevar a cabo la titánica tarea de informar y formar opinión. Gracias, infinitas gracias por su atención y simpatía y sobre todo a los editores, directores y propietarios de medios de comunicación sabedores y respetuosos de la libertad de expresión.

