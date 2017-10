Soñar no cuesta nada

DIARIO DE ANTHONY

12:40 p.m. Hoy es hoy… y me sigo curando. Soy cursi -quería decírtelo- muy cursi. Y doy gracias a las películas “por ser muy cursis también”. Y quería hablarte de Anger… Escribí la idea general de la historia.

Mi amigo el profesor ha leído la segunda parte, y me ha dicho que no tiene nada de extraordinario. Y es obvio que lo diga, porque no ha visto la escena. Y aquí es donde está todo el asunto de la cosa.

Veo a Anger… después de pasar un montón de dolor. En la segunda parte no puse que lo pasan a matar, que sufre mucho… La segunda parte es solo eso, la idea, el concepto depurado de la escena. ¿Central, última? No lo sé.

Yo, escribí esta parte, obviamente que escuchando la canción que menciono aquí: “What kind of fool”. Ahora estoy bien, pero la noche que la escribí estaba, me sentía, perdido. Y lloré muchísimo, y esto me hizo sentir bien…

Escribo una película. Ya tengo la idea. Pero no creo que ninguna “distribuidora” o la gente que pone el dinero la quiera hacer. Aparte, tendría que escribirla, no yo. Eso se lo dejo a otras personas. A mí ya no me interesa la historia, aunque sigo creyendo que es muy buena. Trata del único asesino y convicto que se convierte en cantante profesional…

En mi mente he visto algunas posibilidades para armar la historia. Anger, por ejemplo, al volverse “millonario” con las ventas de sus discos, funda, desde la cárcel, una institución de lucha contra el bullying… ¡Ves! ¿Que no tiene nada de extraordinario? ¡Por supuesto que sí! Es solamente que yo lo sé o yo lo puedo ver.

Poco a poco se va conociendo su situación… hasta que un día sale a relucir lo que lo orilló a hacer lo que hizo. La campaña de la institución de la lucha contra el bullying diría: “NO PERMITAS QUE EL BULLYING SUCEDA, PORQUE TE PUEDE DESTRUIR TU VIDA… TE PUEDE CONVERTIR EN UN ASESINO.” Etcétera.

Anger tiene contenido tanto dolor que no se cura con nada, y es por esto que canta con muchísimo sentimiento. Con el pasar del tiempo, él, se vuelve compositor de canciones… ¿Increíble? ¿No creíble? No creo que importe mucho. Si Hollywood se basara “en la vida real”, entonces no sería lo que ahora es…

Anger se vuelve compositor de canciones. Es algo así como “El Dianne Warren”, pero masculino. Un montón de cantantes lo buscan, porque saben que es muy bueno creando éxitos.

¿Posibilidades para la historia? Se me ocurren algunas. Una es que una periodista joven empieza a investigar su caso… y luego se enamora de él, o viceversa. Otra es que una mamá a perdido a su hijo porque sufrió bullying. El muchacho, al estar dañado se mató… Entonces la señora sabe del caso de Anger… porque éste se vuelve algo mediático.

Nadie puede creer que un joven así de talentoso sea lo que es: un asesino. Todo se empieza a investigar… Veo las escenas posibles en mi mente; una de ellas es la siguiente:

Un día un enorme grupo de gente llega a la carcel. Junto a ellos van un montón de cámaras de noticias… Van a pedir la absolución de Anger, porque ya saben el motivo verdadero del por qué hizo lo que hizo… ¡Es una película! Y no la he escrito todavía, pero aun así la puedo ver de un montón de maneras aquí en mi imaginación…

Anger NUNCA vuelve a ser “normal”, porque hace tiempo que alguien lo mató. Y aunque se convierte en el héroe de muchos, él sigue siendo lo que es: un ser callado y solitario.

LA VENGANZA: Película basada en un cuento de Anthony Smart.

ANTHONY SMART

Septiembre/29/2017

Comentarios

Comentarios