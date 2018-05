Sospechosismo en Los Pinos - Indice Político

Lilia Arellano.

“La vergüenza viene en ayuda de los hombres o los envilece”: Hesiodo de Ascra

• Sospechosismo en Los Pinos

• PRI: fue peor el remedio que la enfermedad

• López Obrador señala a una “minoría rapaz”

• Arropan a Meade con el “narco-caciquismo”

• Presión de la mafia del poder incitó cambios

• Anaya siempre traiciona, confirman priístas

• Reforma laboral educativa vive lenta agonía

• Q. Roo, elecciones revelan ingobernabilidad

Ciudad de México, 3 de mayo de 2018.- Algo se les está pudriendo en Los Pinos. Remover a Enrique Ochoa a estas alturas no parece ser una decisión pensada por su patrocinador y amigo, de otra forma y en virtud de contar con un ramillete de texto servidores hubiesen dejado correr por anticipado la noticia en espera de las reacciones. Si a esto le sumamos la rebeldía del gobernador del Estado de México, de Alfredo del Mazo, la cual ya se hizo pública obligando inclusive a Peña Nieto a enmendar sus relaciones con la jerarquía del partido verde –antes canceló todas las concesiones entregadas por Eruviel Ávila, inclusive las patentes de notarios-, no se antoja sean coincidencias, menos aún si más adelante pudiera darse otro movimiento en el cual su seleccionado José Antonio Meade sufriera las consecuencias de una expulsión largamente anunciada.

Llamó y mucho la atención la forma tan exagerada en la cual el Ejecutivo federal expresó: “nadie negocia conmigo. Yo soy presidente. Los candidatos y campañas corren en otro camino. Yo soy presidente de la República y estoy dedicado a trabajar y a cerrar mi administración”, tal declaración la hizo al ser cuestionado tras concluir la Cumbre de Financiamiento a la Vivienda Infonavit 2018, basada sobre una posible negociación para la declinación de Meade Kuribreña. Puede ser el cambio de Ochoa, la sustitución de otros tan cercanos a EPN como Aurelio Nuño, apenas la punta de una madeja política de la cual todo puede esperarse. Estos movimientos provocaron una singular declaración de AMLO: “son tan ingratos, que cuando les convenía, apoyaron a Peña (Nieto), y ahora son los que más lo han ninguneado. Son tan siniestros que lo convirtieron en el payaso de las cachetadas”.

Con todo lo anterior, visto está el PRI no tiene remedio. Ante las presiones de la “mafia del poder” para hacer declinar al “candidato ciudadano” José Antonio Meade, responden con un remedio peor que la enfermedad: relevan de la conducción de la campaña a la dirigencia tecnocrática de Enrique Ochoa y Claudia Ruiz Massieu, así como Aurelio Nuño, y la entregan al ex gobernador de Guerrero, René Juárez Cisneros, un representante puro del caciquismo priísta en esa entidad ligado a los tristemente célebres ex mandatarios Rubén Figueroa Alcocer, “El Tigre de Huitzuco”, y Ángel Aguirre Rivero. Estos tres personajes: Juárez, Figueroa y Rivero son los responsables del crecimiento y consolidación del narco en esa entidad, donde se expandió exponencialmente la violencia, los homicidios dolosos, la corrupción y la impunidad, reflejada sobre todo en el caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, en el proceso de fabricación y traslado de estupefacientes hacia Estados Unidos.

Juárez Cisneros deberá tomar protesta hoy en el Salón “Alfonso Reyes”, luego de que se lleve a cabo la Sesión Extraordinaria de la Comisión Política Permanente del Consejo Político Nacional del PRI, para realizar el procedimiento estatutario. El problema de fondo de este golpe de timón en la nave priísta con el cual, al menos por el momento, se le da un portazo a la estrategia de Ricardo Anaya de empujar junto con un puñado de empresarios la declinación del abanderado tricolor descolorido, y se espera hacer el milagro de salvar su campaña, es que se exhibe la voluntad de recurrir a todo para ese efecto, como ya se vio en procesos electorales anteriores, como los casos de las elecciones locales pasadas en el Estado de México y Coahuila. “El negro” Juárez Cisneros, un dinosaurio duro, operará desde Insurgentes Norte la estrategia y tácticas necesarias, sin importar restricciones legales o costos políticos, económicos y sociales para impulsar a Meade Kuribreña, hasta que las circunstancias cambien o las órdenes desde Los Pinos señalen su declinación y el establecimiento de facto, fuera de tiempo, de alianzas con el PAN-PRD-MC.

Hasta el miércoles pasado, Juárez Cisneros era coordinador de la campaña de Meade en la cuarta circunscripción electoral, que incluye Tlaxcala, Puebla, Morelos, Guerrero y Ciudad de México. “El negro consentido” de Ernesto Zedillo es colocado en la dirigencia nacional priísta por la declinante campaña de Meade Kuribreña, el repudio existente en las bases contra Ochoa Reza y como un operador político de emergencia, pero no se ve claro cómo podría el aborrecido régimen priísta, con una militancia tan lastimada y despreciada, pelear con el tecnócrata sin ideología la Presidencia de la República a menos de dos meses de la elección y con una desventaja tan grande en los sondeos de intención del voto. Operar un fraude, que es lo que se esperaría con la utilización de las instituciones y tribunales electorales, si bien es factible es muy poco recomendable pues la ira, enojo y descontento social se podría fácilmente transformar en abierta movilización política opositora y pondría en riesgo la gobernabilidad el país. No parece ser una apuesta que quiera correr al cerrar su sexenio Enrique Peña Nieto, quien ya ve peligrar su futuro inmediato tan sólo con la profunda corrupción de su gestión y la prolongación de la “guerra al narcotráfico” y el reguero de cadáveres a lo largo y ancho del país. De ahí la búsqueda de impunidad sobre todas las cosas.

En otro orden, al menos aparentemente, lejos del ánimo presidencial está llegar a un acuerdo político con el equipo de Ricardo Anaya para hacer frente a la propuesta de Andrés Manuel López Obrador. El dirigente de la CTM, Carlos Aceves del Olmo lo explicó: “Anaya está acostumbrado a traicionar”. Por su parte, el mitómano e inescrupuloso candidato del PAN-PRD-MC, Ricardo Anaya, rechazó un acuerdo político con el inquilino de Los Pinos y la dirigencia priista en una reunión con dueños de las empresas de radio y televisión durante la 59 Semana Nacional de Radio y Televisión, organizada por la CIRT.

En su oportunidad, este jueves, al participar en la 59 Semana Nacional de Radio y Televisión, Andrés Manuel López Obrador arremetió contra el Consejo Mexicano de Negocios (CMN) y los acusó de financiar la “guerra sucia” en su contra y “no dar la cara”; de tener confiscadas a las instituciones y de rehén al gobierno; y de no querer “dejar de robar ni perder el privilegio de mandar”.

Por cierto, ese evento se ensombreció por el enfrentamiento entre los poderosos grupos de radiodifusores por el manejo de los recursos publicitarios. Radio Formula MVS, Imagen, Televisa Radio y Radio Mil emprendieron una campaña en contra de Grupo Radio Centro, al que acusan de haber hecho trampas en el manejo de la captación de audiencias. Según esas cuatro empresas, Radio Centro manipuló la investigación que elaboró la consultora IBOPE, encargada por el Consejo de Investigación de Medios sobre las preferencias en esa industria. Luego de la publicación de los “resultados” de la investigación las cuatro radiodifusoras acusaron a Radio Centro de utilizar esos datos para “favorecerse” engañando a los anunciantes. Radio Centro les respondió: auditen a las empresas encuestadoras. Y el conflicto por el pago de publicidad sigue.

FRESCA MEMORIA HISTÓRICA

El clan de los Figueroa regresó al poder por tercera vez en la elección de 1993. Con una abstención del 66 por ciento y escasos 200 mil votos, Rubén Figueroa Alcocer alcanzó la gubernatura. Antes habían ocupado esa silla estatal Francisco Figueroa y Rubén Figueroa Figueroa, todos caciques de Huitzuco, históricamente enfrentados con la guerrilla campesina con base en Atoyac. Menos de un año después, en enero de 1994 se constituyó la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) en Teptixtla, poblado del municipio de Coyuca de Benítez, contiguo a Atoyac, cuya exigencia central era la presentación con vida de los desaparecidos de la “guerra sucia” de la década de los setenta. La OCCSS expulsó de Tepetixtla a la policía motorizada, responsable de varios de los asesinatos y desapariciones forzadas de líderes sociales de la sierra durante la administración de Rubén Figueroa Alcocer, hijo de Rubén Figueroa Figueroa.

El 28 de junio de 1995, por la mañana, alrededor de 400 elementos de la policía judicial de Guerrero interceptaron en el vado del río Las Hamacas, próximo a Aguas Blancas, a un contingente de aproximadamente 60 personas (algunas portando machetes) pertenecientes a la OCSS, quienes en un camión de redilas se dirigían a un mitin en Atoyac para reclamar la presentación de uno de sus compañeros. En un incidente no aclarado, la policía disparó a quemarropa, asesinando a 17 e hiriendo a 21, colocándole armas a los cadáveres para simular que había sido un enfrentamiento entre ellos. Desde un helicóptero, funcionarios del gobierno y de la policía judicial estatal supervisaron la escena del crimen. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDHM) encontró elementos suficientes para fincar responsabilidades, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó inculpar al gobernador.

Figueroa Alcocer pidió licencia para abandonar el cargo el 12 de marzo de 1996. Pero en julio de 1997 el juzgado tercero penal, con sede en Acapulco, sólo dictó sentencia definitiva contra los policías implicados en la masacre y contra algunos funcionarios menores vinculados con los hechos de sangre: 39 personas fueron juzgadas y sentencias, aunque en 1999 salieron de prisión. Dentro de un virtual partidismo, el PRI fue cediendo posiciones en Guerrero, donde el PAN no pinta. Por tan sólo 14 mil votos, el priista René Juárez Cisneros ganó la contienda en 1999 al candidato del PRD. Durante su gestión la violencia en la entidad, particularmente en el puerto de Acapulco, se recrudeció a partir de que los remanentes del cártel de los Beltrán Leyva emprendieron una confrontación contra el CIDA (Cártel Independiente de Acapulco) para recuperar su bastión. En el 2003, el PRD superó por primera vez al PRI en la elección de diputados federales. En los comicios para gobernador en 2005, el perredista Carlos Zeferino Torreblanca Galindo recibió 589 mil 74 votos, 48% del cómputo total. Los funcionarios perredistas siempre acusaron que fue en el anterior gobierno, el de Juárez Cisneros, cuando empezó el clima de descomposición social e inseguridad. Parte de razón tienen, pero no fue sino la culminación de una década de descuido que se reflejó durante su administración. Con la llegada del perredismo al poder estatal, de todos modos la violencia no cesó, aunque Torreblanca pactó con el figueroísmo e incluyó en su gabinete a sus personeros.

A la violencia estructural de Guerrero, donde se enfrenta comunidades y organizaciones sociales con los caciques (vinculados con los aparatos estatales y las organizaciones delictivas) se añadió la violencia criminal desbordada durante el gobierno de Felipe Calderón. Los caciques regionales y estructuras fuertemente penetradas por la delincuencia son ahora los mejores vehículos a disposición del crimen organizado. La ubicación estratégica de Guerrero en el tráfico de drogas, y la producción de amapola en la sierra aumentó el peso específico de caciques y funcionarios corruptos.

Guerrero, tras los cacicazgos de Rubén Figueroa, René Juárez Cisneros –y también el periodo del perredista Zeferino Torreblanca Galindo-, Ángel Aguirre Rivero –incluidos los tres mandatos interinos- y hasta con el actual gobernador, Héctor Astudillo Flores, se elevó hasta la cúspide de la violencia en el país. Hoy, de acuerdo a las autoridades judiciales, hay al menos 10 cárteles, y es la entidad más disputada por el crimen organizado. La estrategia de trasladar militares y hasta policías federales y estatales no logra contener las desapariciones ni las ejecuciones, las cuales son cada vez más brutales.

Por cierto y como apunte al margen, el “jefe” Diego Fernández de Cevallos logró hacerse justamente en Guerrero, en Acapulco, de Punta Diamante y ello fue a raíz de la muerte del sucesor del negrito que ahora controlará al PRI.

AGUDIZAN CONFLICTO MAGISTERIAL

Las protestas de la disidencia magisterial se radicalizan en diversas entidades del país, particularmente en Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Michoacán, donde se registran movilizaciones de los docentes, bloqueos de carreteras, oficinas pública y comercios, así como diversas marchas por las principales calles de las capitales estatales. Demandan se reanude la mesa de negociación con el gobierno federal, la abrogación de la reforma educativa porque pone en riesgo la gratuidad de la educación y atenta contra sus empleos y estabilidad laboral, así como la aparición de los 43 normalista de Ayotzinapa y alto total a la represión de la Secretaría de Educación Pública.

Pero simplemente son ignorados en la Secretaría de Gobernación, a cargo de Alfonso Navarrete Prida, mientras el responsable de la implementación de la reforma educativa, Aurelio Nuño suda las de Caín pues no logra mantener a flote la campaña de José Antonio Meade Kuribreña. El martes pasado, los profesores disidentes no lograron entregar el pliego petitorio de sus demandas, en el cual exigían la reinstalación de una mesa nacional única de negociación. Golpearon las vallas metálicas instaladas en Bucareli y Ayuntamiento, en calles aledañas al Palacio de Covián.

“Vamos a apretar las acciones”, advirtió el líder de la Sección 22 de Oaxaca, Eloy López, en un mitin frente a la Secretaría de Gobernación. Víctor Zabala, líder de la Sección 18 de Michoacán, instruyó a los líderes regionales a mantener los bloqueos e intensificar sus acciones.

En Chipas, los docentes disidentes realizaron cierres intermitentes en los municipios de Tuxtla Gutiérrez, Motozintla, San Cristóbal de las Casas, Comitán, Chiapa de Corzo y Acapetahua. En Tapachula tomaron la alcaldía y en Tuxtla Gutiérrez protestaron en la caseta de cobro de la vía que comunica a San Cristóbal de las Casas. La Secretaría del Gobierno de la entidad aseguró se instaló una mesa de diálogo con los maestros para atender demandas locales.

Integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (Ceteg) exigieron en Chilpancingo a las autoridades estatales la reposición de 236 profesores en planteles de educación básica de comunidades de la Montaña baja. Los docentes se colocaron afuera del Palacio de Gobierno, donde quitaron las vallas instaladas y las lanzaron al Río Huacapa.

Los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) bloquearon en Oaxaca las oficinas del Centro SCT, ubicadas en la carretera 190, e implementaron bloqueos en varias plazas comerciales. Tras una marcha masiva, dirigentes de la Sección 22 entregaron, el pasado 1 de mayo, al gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, su pliego petitorio 2018, y emplazaron a las autoridades a dar solución total a las demandas antes del 15 de mayo, de lo contrario, advirtieron empezarán una huelga.

Los líderes de la CNTE anunciaron un paro indefinido de labores y bloqueo de refinerías a finales de este mes o principios de junio. El Día del Maestro, el 15 de mayo, programaron un marcha masiva desde el Auditorio Nacional hasta la Secretaría de Gobernación, así como movilizaciones en Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Michoacán.

LARGA E INFRUCTUOSA LUCHA MAGISTERIAL

Hace más de cuatro años se aprobó la reforma educativa. Se modificaron las condiciones de trabajo de los maestros y se les obligo a evaluarse cada año para acceder a estímulos salariales. Pero éstos no se han presentado, los salarios y prestaciones de los docentes de educación básica, media superior y superior no han registrado incrementos sustanciales. En lo que va de este sexenio de Enrique Peña Nieto, el aumento directo al salario se ha mantenido por debajo de 4 por ciento.

En 2013, los docentes de educación básica obtuvieron el porcentaje más elevado de incremento directo al salario en esta gestión federal, con 3.9 por ciento; el cual disminuyó hasta alcanzar el 3.9% en 2017, mientras que las prestaciones no han superado 2.2 por ciento de aumento pactado en 2015, por lo cual se han mantenido por debajo de los dos puntos porcentuales de incremento en lo que va de esta administración. En el rubro de fortalecimiento al salario, los maestros de educación básica no han obtenido una mejora superior a 0.75 por ciento, pactada en 2014, y que se redujo a 0.42 en 2017.

A finales de abril pasado, la SEP y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) lograron un acuerdo sobre las demandas que la organización sindical planteó en su Pliego Nacional 2018. Para personal docente de educación básica un incremento de 3.4% en sueldo; 1.0% en Fortalecimiento; y 1.7% en prestaciones. Para personal docente, no docente, y de apoyo y asistencia a la educación media superior y superior (homologados): 3.4% de incremento al sueldo; 9.7% a Compensación por Actuación y Productividad (CAP); y 11% a eficiencia en el Trabajo (ET). Para personal de apoyo y asistencia a la educación: 3.4% a sueldo; 0.5% a Fortalecimiento; y 1.7% a prestaciones.

REFORMA LABORAL EN EDUCACIÓN

La reforma educativa, impulsada por Enrique Peña Nieto, y aprobada por un Congreso anulado por el denominado “Pacto por México” entre los dirigentes de partidos políticos, en realidad se trató de un reforma administrativa, laboral y política. En los hechos, trastocó el ámbito educativo pues no se presentó un nuevo modelo educativo, con nuevos planes o programas; los libros de texto no se modificaron pese a la incongruencia en dichos planes y programas; además de que tienen errores científicos, pedagógicos, ortográficos y de redacción, como lo denunciaron oportunamente especialistas como Martha de Jesús López Aguilar, profesora normalista de la Sección 9 de la CNTE.

Según la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito (Conaliteg) la propuesta pedagógica del Nuevo Modelo Educativo será una realidad en el salón de clases en el ciclo escolar 2018-2019. Sostiene que para la elaboración de los ejemplares educativos se ha contado con la participación de docentes frente a grupo, pedagogos, editores de materiales educativos y especialistas en las diversas disciplina como didáctica. El organismo tiene previsto entregar 175 millones de libros de texto para el ciclo escolar 2018-2019, por lo que trabaja en conjunto con las secretarías de Educación para hacer llegar los materiales a los estudiantes. Cada año se le entrega a la Conaliteg 2,000 millones de pesos para elaborar y destruir los libros. Para el año escolar que está por concluir la inversión fue de 2,400 millones de pesos, en promedio, 100 pesos por paquete escolar.

Sin embargo, la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) pidió a la SEP, a principios de este año, así como a la Conaliteg dar a conocer el contenido de los libros gratuitos y obligatorios que utilizarán los niños en el ciclo 2018-2019, así como los libros del maestro, que sirven como guía a los profesores, antes de realizar la impresión. “Es inconcebible que los padres de familia no puedan participar en la revisión previa de sus contenidos”, señaló Leonardo García, presidente de la UNPF, quien recordó que dentro de las propuestas de la reforma educativa se habla de la participación de los padres de familia.

El objetivo perseguido por la reforma educativa fue implementar esquemas de control laboral y administrativo docente a través de una reingeniería organizacional de corte empresarial al aumentar la burocracia mediante la estructura ocupacional jerarquizada como forma de dominación sobre los maestros, profundizando aún más con el cumplimiento de la normalidad mínima disciplinaria. López Aguilar, maestra en investigación educativa, señala que ahora el sistema educativo mexicano basa la calidad de la enseñanza en una estructura con un presupuesto reducido estandarizado y de control sustentado en un mecanismo de dominación con un esquema de evaluación como medio de aniquilar a los maestros y una forma de presión sobre ellos.

Se empuja a despedirlos mediante la evaluación, con el fin de suprimir plazas y jubilaciones para reducir el presupuesto educativo. Se presiona para dar fin a la plaza base, se da un nuevo régimen de contratación: se legalizan los nombramientos provisionales, sujetos a evaluaciones para definir su permanencia, creando inestabilidad en el empleo mediante la flexibilidad laboral.

En un mundo presuntamente globalizado, se pretende imponer un pensamiento único, una educación homogeneizante. Para lograrlo se estandariza el currículo, las evaluaciones, los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa, la idoneidad de los docentes y directivos. “Con esta educación irracional, en una escuela con métodos y conocimientos uniformes, se genera personas uniformes carentes de sensibilidad, emociones y sentimientos y una conciencia de clase”, subraya López Aguilar, quien precisa: “El currículo con el que se adiestraron responde a un modelo educativo que busca crear sujetos para el mercado: hombres mecánicos, pragmáticos y competitivos formados dentro de esa lógica del sistema productivo y capitalista que busca fortalecer el concepto de rentabilidad capitalista. En este proceso de aniquilamiento se declara la guerra al magisterio que el mismo Estado forjó… porque ya no le sirve a la globalización económica”, concluye la especialista.

Para el investigador Juan Carlos Miranda Arroyo, la reforma educativa de Peña Nieto, “cambia poco para que las cosas sigan igual”; nació con un enfoque administrativo-legal y ahora pretenden hacerla crecer con una reforma pedagógica-currícular; no es innovadora, ni oportuna; basada en la lógica del “mérito”, no es congruente; la “calidad de la educación” es un término sin definición consensuada; no hay una evaluación seria del sistema educativo, ni un proyecto educativo nacional suficientemente consensuado y discutido; la SEP no cuenta con un proyecto amplio, coherente y consensuado sobre la formación inicial de los maestros (subsistema normalista), ni sobre la formación continua (para profesionalizar a los docentes, directivos y asesores en servicio); y la responsabilidad del fracaso educativo no es de los docentes, sino del “sistema”.

ANDANZAS CARIBEÑAS

El proceso electoral en Quintana Roo se ha convertido en un galimatías. Se habla de una mano meciendo la cuna equivocada, pero eso significaría el reconocimiento de la ingobernabilidad presente ya sin duda alguna. Porque no se trata de la participación del mandatario estatal en las designaciones o en el curso de la contienda misma sino en el entorno en el cual se llevan a cabo tanto las elecciones de los partidos políticos como el debidamente registrado para sentar confiabilidad en las autoridades electorales. Ese entorno, el panorama en sí no existe, en cambio si se han dado múltiples muestras de una intervención dañina hasta para las organizaciones políticas cuyo abanderado fue el actual gobernador.

Nombres y apellidos salen sobrando, lo que no está de más es el análisis de las jugadas con las cuales se pretendió descarrilar el tren morenista y se equivocaron de vías provocando se volcaran los vagones del PAN, del PRD y de Movimiento Ciudadano. La desestabilización provocada por el amigo de don Carlos Manuel Joaquín González, Gregorio Sánchez Martínez, provocó beneficios solamente para el guerrerense al poder llevar a su esposa al nivel de candidata a presidente municipal, asegurarse una curul plurinominal y con ello lanzar grandes apoyos a toda su familia. Aunque también se reconoce la gran ayuda brindada a Morena al quitarle el lastre de un PES totalmente desprestigiado y sin esos militantes evangélicos de los cuales tanto presume.

Esos mismos jaloneos llegaron hasta el IEQROO y de un día para otro su titular aparece frente a la mesa de un fiscal para aclarar el manejo de los listados y dejar claramente establecido si es o no delincuente electoral. Es doña Mayra Sanromán tal vez víctima de los encontronazos entre quienes por un lado sacaron el nombre de José Luis Toledo a relucir y, los del bando contrario, los perredistas exigentes de quedarse con el cuadro al cual le han venido dedicando horas y horas de trabajo y, por supuesto, mucho dinero. Al final, un hoyo negro en las boletas es lo previsto hasta el cierre de estas líneas y con ello el vacío de gobierno denunciado ya con mucha anterioridad. Seguramente y debido a las malas relaciones entre don Carlos y el imberbe Remberto Estrada, la posibilidad de apoyar abiertamente a Niurka Sáliva de Gregorio Sánchez no sea solamente un deseo o idea, Greg debe haberle asegurado a su “hermano” será recibido en alfombra roja cada vez que pise el municipio si llega la nacida en cuba al cargo en el cual puede, después de tres años, o heredárselo a su marido o quedarse ella con lo cual abren la posibilidad de aspirar, inclusive, a suceder a Joaquín González.

En medio de esto no se hace caso de situaciones tan delicadas como la expuesta en Puerto Morelos, en donde las aspiraciones de doña Laura Fernández Piña de reelegirse pueden venirse abajo si se deciden los ambientalistas a presentar la denuncia ya elaborada por prestarse a causar daños irreparables en una extensa franja de tierras. A ésta unirían los supuestos fraudes cometidos en contra de 4 centenas de familias al venderles terrenos sin sustento jurídico. Las ambiciones del grupo de doña Laura podrían hundirla más pronto de lo que ella misma cree. Los daños ambientales también se castigan con cárcel y los fraudes e invasiones de terrenos ni se diga cuando se reúnen situaciones jurídicas que avalan actuaciones de mala fe.

Intentar descarrilar también el proceso electoral en Isla Mujeres, aliándose con doña Alicia Ricalde, no es la mejor estrategia cuando, los isleños, apoyan mayoritariamente a Juan Carrillo y eso no es gratuito en virtud de haber trabajado arduamente tanto en la Isla como en su parte continental. En Solidaridad más vale no metan una sola mano, Cristina Torres ha demostrado puede sacar adelante no solamente su reelección sino demostrado está cuenta con la estructura bajo la cual ha logrado el mandatario estatal cobijarse y hacer lucir sus eventos. Sus antiguas aliadas, las Beristaín, las tres conocidas, se convirtieron merced a desbocadas ambiciones en enemigas no sólo del mandatario al cual le juraron fidelidad absoluta –imposible de creer-, sino de los solidarenses al pretender construir un cacicazgo cuyos fondos económicos tienen mucho que ver con antros, protecciones, sociedades oscuras y otros puntos negros más.

Después de profundizar la ruina en la cual sobreviven en Chetumal, resultó un gran atrevimiento llevar a Luis Torres a las boletas electorales, premiarlo con una candidatura; se aceptó la sustitución con la cual se agudizó la parálisis existente; vino la mano de Greg para apoyar al candidato del PES y ello contribuye a que los ciudadanos se inclinen por Julián “el taquito”, cuyo carácter revela no será nada fácil sea un alcalde obediente, de esos incapaces de enfrentar al mandatario estatal para exigir cumpla sus compromisos, porque son muchos, todos los pendientes prometidos a quienes le otorgaron sin reparo el triunfo.

En Tulum y Carrillo, abusos y abandono así como invasiones y desvíos han encontrado un reinado ante un gobierno estatal incapaz de intervenir en favor de sus habitantes. Lázaro Cárdenas y José María Morelos apenas sí se atreven, como sucede en Bacalar, a levantar la voz y hacer públicas denuncias sobre las carencias que enfrentan porque de inmediato aparece el aparato trasero para implacablemente intentar aplastarlos. Cada alcalde tiene su propia historia de relaciones con el mandato estatal y ninguna de ellas resulta grata o en la cual se den a conocer respaldos importantes.

Los de Cozumel ya están acostumbrados al cacicazgo, lo aceptan y son las familias de poder económico las que aseguran son las capaces de hacer prósperar a la Isla, lo cual viendo los años transcurridos, a sabiendas de haber sido la puerta de entrada para la generación de visitantes de la que tanto presume Quintana Roo en estos días, no ha sido cierto. Si ha servido ese poder para hacer más ricos a los ya ricos, pero esa derrama, la creación de por lo menos una clase media mayoritaria y sólida, no se ha visto y todo apunta, no se verá.

Bien harían los sesudos consejeros actuales del gobierno estatal en visualizar cuál de sus seleccionados para el Senado podría lanzarse a suceder a don Carlos Manuel Joaquín González, aunque también deben poner atención a los postulados o llegados inclusive a la curul abanderados por otros partidos porque, unos y otros, harán de los carniceros de hoy… las reses de mañana.

DE LOS PASILLOS

En México, las autoridades de los tres niveles de gobierno no le dan seguimiento puntual a la recomendación general 24 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), relativa a las agresiones en contra de periodistas. Edgar Corzo, quinto visitador general del organismo, lamentó que en muchas ocasiones se siga estigmatizando a los periodistas agredidos y no se considera su labor profesional como la principal línea de investigación.

Lo invitamos a visitar nuestra página www.liliaarellano.com

Esperamos sus comentarios al correo: Lilia_arellano@yahoo.com ;

Facebook.com/Liliaarellanooficial – Twitter @Lilia_Arellano1

Disfruta de los programas que tenemos para ti en nuestro canal oficial de Youtube.com/liliaarellano

Comentarios

Comentarios