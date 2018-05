Tamalville: "2018701" número de la olla del infierno - Indice Político

“No somos tres, ¡somos tres mil!”, gritaban los miles de tamales jóvenes que otra vez habían salido a las calles de Tamalville para protestar -¡esta vez y otra vez!- por 3 estudiantes desaparecidos “No son tres, somos todos”.

Al parecer ni siquiera ellos mismos sabían contar. Porque uno, dos y tres no son todos, sino que tres, pero en fin. Tamalville era un país de puros absurdos, así que aquí todo estaba permitido.

Si uno con un poco de cerebelo lo analizaba, enseguida podía encontrar que los tamales de Tamalville -fuesen jóvenes o adultos -eran unos expertos en organizar marchas para después ir a marcharlas. Hacer todo el circo de salir a las calles con pancartas gritando y exigiendo lo que nunca jamás obtendrían: ser tomados por en cuenta de verdad por su chingado gobierno.

Todo el alboroto que armaban y hacían, al siguiente día ya no lo recordaban. Otra vez y otra vez regresaban a sus vidas de siempre, a sus chingadas vidas de todos los días. Y aunque todo esto era un fenómeno digno de estudiarse y analizarse, pues nadie podía hacerlo. Porque en Tamalvile no existía in un sólo tamal que pudiese ser distinto de todos los demás. Todos, absolutamente todos, estaban igual de pendejos. Unos más que otros, unos menos que otros, pero pendejos al fin y al cabo.

“Gobierno farsante. Asesino de Tamales”, fueron otras de las consignas gritaban los miles de tamales jóvenes, en su trayectoria hacia la glorieta de “Los Niñotes Tamalitos Héroes”, rebautizada ahora como “Glorieta Los Tamales Que Nunca Más Volverán A aparecer Otra Vez”. “La absurda guerra contra los tamal-narcos y Ti-Nacos se está llevando a compañeros y no lo vamos a permitir más…” Ante esto salimos a manifestar para exigir la guerra y la paz al mismo tiempo”, dijo uno de los tamales jóvenes. Muchos otros tamales manifestaban su rechazo y aceptación a la versión de la fiscalía de Tamalville, esa organización que se encarga de cubrir y cobijar todos los desmanes de los tamales políticos más viles y malandros de todo Tamalville. La fiscalía del Estado Ta-mal, ¡muy mal!, ¡esa que siempre PREMIA a los tamales gordos y con mucha carne que hacen y deshacen como se les pegue sus rechingadas ganas.

Ah, Ta-males y Ta-malitos, Ta-malas y Ta-malos… ¡Hoy! ¡Hoy! HOY! Un imbécil tamal y horrible pide que no le quiten su pensión millonaria de manteca, pura manteca de cerdo. Mientras tanto esto sucede, otro de los muchos circos -el más grande e importante de Tamalville para casi todos los que viven en este absurdo país- se está cocinando, a fuego lento y muy lento. Las próximas chingadas elecciones para “elegir” (porque todo es pura farsa) al nuevo chingado presidente de Tamalville se encuentra ya cociéndose dentro de la olla mayor, con todos sus chingados tamales adentro. ¡Juntos pero no revueltos!

Adentro va el candidato Tamal Peje Am-Loco De los Mil Años, Tamal Calvito Las Tres Lenguas No Tiene Pelos en la Masa de Los Ojitos y Culantro Comprimido (Alias La C-anaya), Ta-Mal D´Pinto Meado y Cagado Hasta la Cara, y por último, pero no por esto menos importante. Ta-Mala Borrachina Asesina de Millones Independienta Nadie Mecree, y otro imbécil más que ni siquiera vale la pena mencionar, algo así como lo peor y más burdo de todos los tamales: Ta-mal Las Broncas Cabeza Hueca De las Sin manos. ¡El circo más idiota y horrible y chistoso de Tamalville! Ya está aquí, ¡las elecciones del 2018701!

¡Todos a des-votar! ¡Esta vez Sí! ¡Juntos Des-haremos toda la chingada historia de Tamalville! “Tamalville se merece más, ¡se merece lo peor!” “Yo estoy preparado y chingado… y tú, ¿ya lo estás? “Todas y todos estaremos chingados por igual”. Lemas y más estupideces, cosas dignas solamente de esos chingados candidatos tamales. A todo hora y ¡todo el día! A través de Tamal visión, el canal de las ex-strellas. Y ahora también a través de algo llamado Tamal-net. Redes Des-sociales como: “Cara-tamal”, la red des-social por excelencia, Ins-Tamal, Nix-Tamal, Twit-Tamal, Pint-Tamal, Hot-Tamal, What´s Tamal?…, y los que faltan por nombrar. ¡Todo el día y a toda hora! Puedes escuchar a esos malditos tamales decir una sarta de estupideces, a través de los medios Des-informativos de Tamalville…

Y lo que no saben los tamales de Tamalville es que lo que Pint-Tamal es el chingado futuro de todos y cada uno de ellos, pero como siempre, pues como todos AMAN SER Y ESTAR CHINGADOS, ¡pues NADIE vendrá a ponerles un tenedor enfrente para amenazarlos! Ellos por sí solos irán por pura inercia directito, MUY CONTENTOS Y FELICES, ¡a la olla de infierno! Allí donde se está cociendo lo peor de lo peor. Ah, estos chingados tamales ¡NO TIENEN REMEDIO! 2018, ¡TODOS VAN A VOTAR! ¡TODOS VAN A LA OLLA DEL INFIERNO!

CONTINUARÁ…

ANTHONY SMART

Abril/27/2018

