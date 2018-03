Un antro de perdición llamado México - Indice Político

DIARIO DE ANTHONY

6:42 p.m. ¡Por la mierda de Cristo! Hace tiempo que no te decía ya esta frase mía. Y ahora te la digo, porque, por el mismo Cristo pendejo que se dejó penetrar brazos y pies aquella vez, no sé ya qué sentir o decir. Me ha sucedido de nuevo. ¡Y llevo mucho trabajando en mi puto cuento, pero como me he sentido malditamente mal!, pues solamente he ido a paso de tortuga. Ya lo tengo terminado, pero COMPONERLO ES UN PUTO TRABAJO ARDUO… Buscar las frases, y las palabras. ¡Todos los imbéciles dirán que es CÓMO SE DICE, y no lo que se está contando…

He EXPULSADO mocos hace apenas unos instantes, y no sabes cómo me sentía antes de hacerlo; más bien sí. Me sentía así y así. Y ahora me siento muy nervioso… La presión que esto ocasiona aquí en mi cabeza… ¡Por la mierda de Cristo! Y que los religiosos me perdonen, pero me lleva mucho la chingada…

Y odio lo que me sucede, y creo que tengo y siento mucho miedo. ¡Cielos! Tal vez y nunca podré DESCRIBIR Y EXPLICAR LO QUE ES “VIVIR” ASÍ, perdido todo el tiempo. Esperando y esperando… Okey, hoy estoy así, pero sé que mañana estaré un poco mejor. ¡Por todos los putos sacerdotes pederastas, por todos los putos políticos ratas que NO TIENEN MADRE…! Ya no me salen los insultos de verdad…

Trabajo en ese “puto” cuento., sí, le llamo “puto”, porque sé que vale madres,,, Agradezco a Don Paco por darme un espacio en su sitio, y publicar todas mis porquerías,,, ¡NUNCA PODRÉ SER UN PUTO NOVELISTA, Y menos UN BUEN PUTO LITERATO, porque, porque,,, mierda. ¡Cómo puedo decirlo!, cuando sé que ANTES SOLAMENTE ESCRIBÍA MIS DIARIOS,,, hasta que un día unos niños me pidieron un cuento.

Recuerdo que cuando escribí TAMALVILLE, sentí que, a pesar de todo mi impedimento y perdición yo había LOGRADO escribir y crear ALGO sólido, algo que después de todo, al final, me haría dizque JUSTICIA. No irme con las putas manos vacías, SIN HABER PODIDO “Achieve” absolutamente NADA.

A ningún puto CINEASTA se le ha OCURRIDO CONTAR LA VIDA DE UN MOCOSO, como yo. No necesito escribir NINGUNA PUTA NOVELA O CUENTO, en el que predomine la podredumbre, la soledad y el hastío, porque mi vida es eso y más. TODOS LOS PUTOS DÍAS ME DESPIERTO, SIN ANIMOS O ENERGIAS PARA PODER PONERME DE PIE.. Entonces empiezo a odiar la vida, el día, todo lo que allí afuera está, es decir el tercer mundo.

Por cierto que en esa puta ciudad de blanquitos, que se llama Mérida la blanca mierda, ya ha empezado la puta feria de libritos. Esta vez su puto lema es “IMAGINATE QUE TE IMAGINO… MUERTO DE HAMBRE, CHINGADO, VIVIENDO EN PUTO CHINGADO PAIS DE PORQUERÍA LLAMADO MÉXICO, EN QUE LA MAYORÍA SON UNOS CULEROS SIN MADRE, y que se hacen llamar políticos…” “Imagínate que te imagino… SIENDO UN PUTO INDIO PATA RAJADA, sin voz e ignorado por una puta mínima mayoría de “privilegiados” blanquitos, que sí VALEN y que te discriminan, pero sin que tú lo sepas,,,” “IMAGINATE ESO Y MÁS, PENDEJO DE MIERDA” “AGARRA TUS PUTAS COSAS Y VENTE DE VOLADA AL PUTO SIGLO 21, en donde te esperamos PUROS FAROLES JUGANDO A LA CULTURA Y A LA LITERATURA…” “Imagínate que te imagino… decapitado, sin cabeza, cercenado todos tus miembros, tirado y amarrado dentro de una puta bolsa negra de basura” “IMAGINA QUE TE IMAGINO… VIVIENDO EN UN ANTRO DE MALA MUERTE LLAMADO MÉXICO “ “IMAGINATE QUE TE IMAGINO… SIENDO UN PUTO ESTUDIANTE SECUESTRADO Y DESAPARECIDO…” “Chuch, imaginate que te imagino, siendo un imbécil que lleva empresas a la quiebra, para luego comprarlas y darles en su madre a un cningo de personas…” Y EL PUTO “Imagínate”, ¡sigue y sigue!

“¡CASTÍGAME… PERO DEJAME LEER!” Je je je. Esto anterior había sido EL LEMA de esos tarados el año pasado. Se habían creído TAN ORIGINALES, los muy imbéciles, que una idiotez como ésta fue el lema que circulo por dizque las redes sociales, hasta que las mujeres y no sé quiénes más empezaron a protestar, que porque estaba incitando a la misoginia… bla bla bla. El estúpido cartel de promoción mostrada a un imbécil, una especie de verdugo, con una cosa como látigo. Y en el suelo estaba el cuerpo de una mujer, postrada y visiblemente SOMETIDA…¡Ay, sí, chuch (como dicen los yucas cuando de ser tiernos se trata);

CASTÍGAME… ¡PERO DEJAME LEER! A los muy imbéciles les había salido el tiro por el culo y la culata…

¿Y qué fue lo que hice yo? Agarre, pinté mi cartel, y me largué… No sabes lo mal que me sentía, pero bueno, por esos días, yo, dizque todavía me sentía con un poco de esperanzas. Ahora digo: ¡A la mierda con la puta esperanza!

Había ido con dos cuentos. Y ya había hecho planes de todo lo que compraría con el dinero de las putas ventas,, je je je. Pero solamente logré vender unas cuatro o seis copias, a diez pesos cada una. Porque entonces me habían sacado, ya sabes, por haberlos ido A MOLESTAR… Los muy faroles, desubicados. Y tampoco me estaba MURIENDO POR ESTAR DENTRO DE ESE PUTO LUGAR, PORQUE SI HAY ALGO QUE EN VERDAD ODIO, ESTO

ES LAS PUTAS DIFERENCIAS SOCIALES Y RACIALES,,, Blanquitos y morenitos,, je je je; ¡nada más!

Apenas estuve adentro, empecé a sentirme RARO Y FUERA DE LUGAR. Fue horrible. Unas gentes nices, ya sabes, los blanquitos con un poco de poder adquisitivo, que van a starbox a ponerse boxitos (morenitos), con eso de que está de moda “el tan”, o sea HELLO. Estoy bromeando.

La neta. Por estos putos días está surgiendo UNA NUEVA PUTA MODA, es decir eso lo de LA DIsCRIMIANCIÓN

Y EL PUTO RACISMO EN MÉXICO, y yo soy el pionero en ponerlo en evidencia… je je je.

Hoy, por ejemplo, leí en el INDICE POLITICO, je je, precisamente una nota que hablaba sobre todo esto. ¡Pero por la mierda de dios, alá, jehová, y todos los nombres que puedan tener, aldous huxley ya hace muchísimo tiempo que lo dijo en su puto libro dizque “ciencia ficción”. ¡De ficción un comino! Ese libro solamente es la pura verdad que sucede y que siempre ha sucedido aquí en este horrible país y en todo el puto resto del mundo! O sea, hello!

Si eres blanco, ya no digamos que blanquito, okay, o sea hello, serás visto y tratado de manera más nice (ocuparás cargos ejecutivos, o sea hello!), pero si eres del lado opuesto, pues entonces ya te llevó la chingada, porque entonces solamente has nacido para ser “sirviente”. Je je je. O sea, hello! El puto mundo es de los blancos, aquí en México comal caliente es de los blanquitos, que se empecinan a imitar a sus primos hermanos, aunque les hagan el fuchi, los gringos. Visten y hacen todo lo que los blancos acomodados hacen, ese tipo de vida que no sé cómo se llama. No, no es el puto american shit of life; no, no lo es. Pero la neta es que se ven muy bien… En Mérida, por ejemplo, los blanquitos se desviven, cuando una puta carrera de perros es organizada. Porque entonces ay van, con sus cositas, ropitas y demás que los blancos gringos invasores de países usan… Muy bonitos, ¿sabes? Porque hay que consumir, y estar IN, o sea hello! Y los blanquttios meridanos son EXPERTOS EN ESTO, en lucir su STATUS, CON SUS ROPITAS NAIQUI, O ADY DAS…¿las nalgas?, O LA PANTERA ESA, pero no la rosa. Marcas que mostrar, porque de eso se trata, y mientras más cara ésta sea, mejor todavía… A esos putos de Luisito buitron todavía no se les ocurre sacar una línea de ropa para perros, para que así vayan los blanquitos meridanos, y a cualquier otro que le sobre el puto dinero como para limpiarse el culo con ello, a comprar las prenditas para sus putos perros, y para ellos mismos…

Este año no voy a esa porquería de feria… Porque odio que me den nauseas al ver todo el puto panorama de faroles sin luz, deambulando como lo que son: unos putos perdidos y desubicados…

Con amor y mucha mierda, Anthony Smart (Me cambié el nombre, para que así no me discriminen. En este antro de mala muerte llamado México. Je je je. Jo jo jo).

A. SMART

Marzo/13/2018

