América, el club con ‘mayor potencial financiero’ de México y Latinoamerica - Indice Político

CIUDAD DE MÉXICO, 4 de enero (AlMomentoMX).- El Manchester City es el club de futbol con mayor potencial financiero del mundo, según un estudio que también ubica al América en la primera posición del rubro en México y Latinoamérica, superando a otros clubes mexicanos como Monterrey, Tigres o Chivas.

De acuerdo con el ranking Soccerex Football Finance 100, el Manchester City lidera la clasificación, seguido, en este orden, por: Arsenal, PSG, Guangzhou Evergrande, Tottenham, Real Madrid, Manchester United, Juventus, Chelsea y Bayern Munich.

“Manchester City, uno de los ejemplos más famosos de cambio de estatus y potencial por una inversión extranjera, encabeza el ranking”, explica el informe, aludiendo a la adquisición del club inglés en 2008 por un jeque de los Emiratos Árabes. En la misma línea está el PSG, adquirido en 2011 por un fondo de inversiones catarí.

El Barcelona está en el lugar 13 en la clasificación, sorprendentemente por detrás del Zenit de San Petersburgo y el Leipzig de Alemania. El club catalán domina en una variable: tiene el equipo más caro del mundo, con un valor conjunto estimado de 780 millones de libras (877 millones de euros, mil 57 de dólares), seguido por el Real Madrid (771 millones de libras).

En tanto, los primeros clubes latinoamericanos del ranking son mexicanos: América (40), Chivas (43) y Monterrey (47). Tigres ocupa el lugar 71, superado por otros dos clubes aztecas: Xolos (67) y Pumas (69). Cruz Azul está en el puesto 75, Pachuca en el 81 y Toluca en el 88, para completar la lista de clubes de la Liga MX que entran en el top 100 del listado.

El América, las Chivas y el Monterrey superan a algunas instituciones de renombre en el futbol mundial, como el Sporting de Lisboa de Portugal (50), la Roma de Italia (51), el Porto de Portugal (52) y el Boca Juniors (76).

Solo los clubes estadunidenses superan a los mexicanos en el continente americano. El club de la MLS mejor colocado es Los Angeles Galaxy (14), seguido por el New York Red Bulls (23), Seattle Sounders (24), New York City (25), New England Revolution (28) y Orlando City (37).

Soccerex Football Finance 100 clasifica a los clubes según sus activos -incluyendo el valor de sus jugadores-, deuda neta y potencial de los propietarios para invertir, unas variables que, según los autores, “están más en sintonía con el futbol moderno” que la típica clasificación de ingresos dominada tradicionalmente por Manchester United, Real Madrid y Barcelona.

