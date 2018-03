Así quedaron los Cuartos de Final de la Champions - Indice Político

CIUDAD DE MÉXICO, 16 de marzo (AlMomentoMX).- Juventus y Real Madrid, rivales en la última final de la Liga de Campeones, protagonizarán el duelo estelar de los Cuartos de Final de la Champions League.

Este viernes se realizó el sorteo para definir las llaves de los cuartos de final del máximo torneo europeo de clubes, en el que además, el Barcelona se enfrentarán a la Roma y Sevilla se verán las caras contra uno de los grandes del continente, el Bayern Múnich; el Liverpool se medirá al Manchester City.

Real Madrid y Juventus se enfrentaron el pasado 3 de junio en Cardiff, en la final del torneo, y la victoria fue para los madrileños por 4-1, un triunfo que supuso la doceava Copa de Europa para el equipo blanco, que en esta ocasión parte como favorito.

Los partidos de ida de la llave se disputarán entre el 3 y 4 de abril y las vueltas serán la semana siguiente, el 10 o 11.

El sorteo de las semifinales se realizará el 13 abril, los duelos de ida se disputarán 24 y 25 abril, y los de vuelta el 1 y 2 mayo. El vencedor de la Champions League se decidirá el próximo 26 de mayo en el Estadio Olímpico de Kiev, Ucrania.

The official result of the #UCLdraw.

Predict the final… pic.twitter.com/YAlLd1tWJK

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 16, 2018