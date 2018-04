Fernando Torres será baja del Atlético de Madrid - Indice Político

Los días como “colchonero” para Fernando “El Niño” Torres están contados pues a poco menos de un mes y medio, el delantero español ha decidido no continuar en las filas del Atlético de Madrid.

Así lo ha pronunciado el propio futbolista pues a falta de protagonismo ha decidido terminar su relación con el equipo rojiblanco: “Ya veis el protagonismo que estoy teniendo y es muy poco. No es un día de reproches. Trato de explicar a la afición lo que siento. No tiene nada que ver el entorno. El entorno no tiene nombres ni apellidos. Es la mejor manera de llevarlo durante este mes y medio”.

Por otra parte, aunque su idea era “colgar las botas” en el Atlético de Madrid, sus planes han cambiado. pues el delantero de 34 años de edad sigue con las ganas de jugar “dos tres o cinco años” más.

“Dicen que las cosas bonitas tienen un principio y un final. El principio se vivió hace muchos años y para el final queda poco. Que la afición esté con el equipo y que el final llegue levantando un trofeo. Yo que nunca les he pedido nada les pido que me acompañen y que estén conmigo” declaró el futbolista.

Por otra parte ya se habla de su futuro equipo y la MLS de Estados Unidos y la Superliga china, es a donde podría aterrizar el español, aunque “El Niño” prefiere Norteamérica”. Aunque no son los únicos pues en México ya tuvo un equipo interesado y, en Europa otra naciones lo llaman, como Turquía y Portugal.

