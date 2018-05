Jugadores de Chivas; Oswaldo Alanís y Rodolfo Pizarro llegarán a Europa - Indice Político

CIUDAD DE MÉXICO, 7 de mayo (AlMomentoMX).— Dos jugadores podrían dejar a las Chivas con un gran hueco para la próxima temporada: Alanís y Pizarro. Y es que el día de hoy se confirmó que después de muchos supuestos y problemas con la directiva Oswaldo Alanís llegará al Getafe de España. Por otra parte Rodolfo Pizarro ya tiene varias ofertas de equipos europeos, entre los que suena más fuerte el Ajax de Holanda.

La primera noticia fue confirmada por Ángel Torres, presidente del Getafe de España, quien dijo que el defensa central ex chiva, ya habría firmado con el equipo español.

“Estamos moviéndonos en el mercado, hablamos con seis o siete jugadores que nos ha pedido el entrenador. Alanís estuvo aquí hace unos días, su llegada es un hecho, ha firmado”, reveló Torres, durante una entrevista radiofónica concedida en Madrid.

Pizarro la tiene más complicada pero hasta el momento el Ajax FC, rival acérrimo del conjunto donde milita ‘Chucky’ Lozano, buscaría hacerse de los servicios del delantero tapatío para comenzar a armar su siguiente temporada y luchar por el trofeo que perdieron en los Países Bajos por los rojiblancos.

Hasta el momento no se ha confirmado pero Pizarro habló y aseguró que “la verdad hay muchos equipos interesados, sobre todo de Europa y estoy analizando qué voy a hacer, qué me conviene y dónde voy a estar feliz. No sé (cuál liga preferiría), estoy analizando, ni siquiera sé cuál sería mejor para mí”, aseguró para ESPN Digital.

