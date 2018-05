Pamela Anderson revela detalles de sus citas secretas con Putin, Trump y Assange - Indice Político

CIUDAD DE MÉXICO, 3 de mayo (AlMomentoMX).— La actriz Pamela Anderson, de 50 años, famosa por aparecer en la serie Guardianes de la Bahía y sus portadas en Playboy, reveló para Hollywood Reporter tener una larga lista de contactos que incluyen a figuras políticas como Vladimir Putin, Donald Trump y Julian Assange, a quien visita con frecuencia en la Embajada de Ecuador en Londres.

Anderson asegura que ha sido recibida varias veces en el Kremlin, que cuando era “playmate” fue contratada por Trump por 500 dólares para celebrar su cumpleaños y que con Assange, fundador de Wikileaks, habla de todo, no sólo de política.

Sobre el fundador de Wikileaks, la actriz asegura que lleva 6 años visitando a Assange en la Embajada de Ecuador en Londres, lugar donde se resguarda para evitar ser extraditado y juzgado en Suecia y en Estados Unidos. Y fue la diseñadora Vivienne Westwood quien los presentó.

Sus encuentros, según Anderson, siempre han sido amistosos y en ellos hablan de todo. “Hablamos de la Biblia, hablamos sobre lo que está sucediendo con mis hijos, lo que está pasando con su familia. No se trata solo de política, aunque tomo muchas notas y es tan abrumadora la información que me da”, dijo.

La actriz denunció el mal estado en el que se encuentran las instalaciones en las que vive el fundador de WikiLeaks. “Está desconectado de todo. La calidad del aire y la luz en la embajada son terribles, porque no puede dejar abiertas las ventanas y no recibe luz solar. Los presos pueden salir, pero él no. Suelo llevarle comida vegana, pero él come poco. El día que le cerraron el acceso a Internet hablamos por teléfono. Pero ahora, nada”.

Sobre el actual presidente de Estados Unidos, la exconejita dijo: “Creo que fue en uno de sus cumpleaños. Me contrataron para estar allí. Nos daban a todos 500 dólares al día. Él estaba con su esposa, aunque no me acuerdo cuál… No fue nada especial”.

Pamela Anderson comentó que su relación con Vladímir Putin, presidente de Rusia, comenzó al enviarle una carta en el 2015 en donde le solicitaba que se impidiera el paso de un cazador de ballenas a las aguas rusas. Tiempo después, el mandatario ruso la invitó a la ceremonia de toma de posesión para que fuera ella quien le entregara un ramo de flores.

Estas relaciones de la actriz forman una triangulación misteriosa, ya que Assange es el fundador de Wikileaks, la web que presuntamente filtró los e-mail que ayudó a Trump a ganar la elección, y donde el gobierno de Putin fue señalado como generador “fake news”.

Sin embargo, para la actriz, Assange es inocente de todo y cree que es falso que Wikileaks se coordinara con Rusia para divulgar correos que perjudicaran a Hillary Clinton. “¡Lo han acusado erróneamente de tantas cosas”, dice. Pero, ¿por qué? “Porque ha desplumado a personas poderosas y ahora lo mantienen a raya e inactivo”.

