México puede ganar contra Alemania: Pavel Pardo - Indice Político

Foto: Imago7

CIUDAD DE MÉXICO, 14 de abril, (AlMomentoMx).- El ex mediocampista de la Selección de México, Pavel Pardo, considera que es posible que México derrote a la Selección alemana en la Copa Mundial Rusia 2018.

El ex futbolista, en un evento para promocionar la Bundesliga, asegura que “Lo más importante pasa por la mente. Alemania sabe que mentalmente son los mejores, con eso saben que al rival lo van a vencer. Ahí está la forma, los mexicanos se deben convencer”.

Como ejemplo de lo anterior, aludió a los mexicanos que juegan en el extranjero. “Lo vemos con algunos mexicanos, que juegan (en Europa) y son seleccionados nacionales. Ahora Alemania cambió a como era antes con sus toques al balón.

“México, considero que con una línea de cuatro, tres o cuatro volantes, tienen que defender bien juntos, para después crear oportunidades. Para jugar México técnicamente es bueno”, añadió.

Con respecto a la reciente partida de Javier “El Chicharito” Hernández de la Bundesliga a la Premier Liga, comentó que “Si tomas decisiones, tienes que afrontar la responsabilidad, ‘Chicharito’ estaba en la Bundesliga, pero también en la Premier le fue bien, una Liga muy importante”.

Sobre el tema es difícil concluir si cometió o no una equivocación pues depende si le va bien o no. Así, señala el ex seleccionado del Tri que “Luego escuchaba que decían que ¡cómo ‘Chicharito’ se fue del Real Madrid, luego al Bayer Leverkusen! y le fue bien en la Bundesliga. Es complicado saber si se equivocó”.

(Con información de El Universal)

AM-MX/mla

The post México puede ganar contra Alemania: Pavel Pardo appeared first on Almomento.Mx.

Powered by WPeMatico

Comentarios

Comentarios